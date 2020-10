Hamilton es el más ganador de la historia, pero ¿seguirá en Mercedes?

El inglés todavía no firmó su renovación con la fábrica de Stuttgart. Foto: REUTERS/Rafael Marchante

Los boxes de Mercedes en el Autódromo Internacional de Algarve, en Portimao, sede del Gran Premio de Portugal, fueron una celebración a pleno por la victoria de Lewis Hamilton, quien se convirtió en el piloto más ganador de la historia con 92 festejos y ahora le lleva uno a Michael Schumacher. Se encamina a alcanzar su séptimo título y su equipo en la próxima fecha ya puede asegurarse su séptimo Campeonato de Constructores al hilo. Sin embargo, la alianza más exitosa en 70 años de la Fórmula 1 aún no tiene confirmada su continuidad. El inglés todavía no firmó su renovación con la fábrica de Stuttgart. Hay razones que explican porqué de momento no se rubricó la firma.

El actual contrato vence a fin de año y llama la atención que las partes todavía no hayan puesto el gancho. En la previa a la carrera lusitana (decimosegunda fecha), en diálogo con Autosport, Lewis afirmó que “realmente no he hablado mucho al respecto. No he tomado ninguna decisión. ¿Si solo se trata de una formalidad? No lo sé, tal vez, probablemente. En algún momento creo que tendremos que sentarnos y tener la conversación”.

El corredor británico, que lidera campeonato y está cerca de plasmar su séptima corona (igualará a Schumi como los máximos campeones), aclaró que “lo del contrato no es una prioridad en este momento. Primero tengo que asegurarme de alcanzar mi objetivo para esta temporada. Personalmente, esa es mi máxima prioridad ahora y es lo único que estoy haciendo”,

“Quiero quedarme, y creo que cuando nos sentamos, normalmente cuando planeamos, siempre fueron períodos de tres años, pero por supuesto, estamos en un momento diferente”, agregó. ¿A qué se refiere Hamilton? A un interrogante que él se planteó. “¿Quiero continuar durante tres años? Eso también es una pregunta. Hay muchas, muchas preguntas por responder, y también estamos entrando en una nueva era de autos en 2022. Me emociona lo que podría suceder en ese momento en términos de cómo serán los coches”.

“Creo que si se mira a corto plazo, podría decir que habrá empresas y negocios que se derrumben durante este tiempo (por la pandemia). Mercedes está, diría yo, en camino de regreso. Ahora están en un lugar mucho mejor. Pero si miras el futuro, es brillante. Pienso que habrá algunos cambios. Creo que Ola Källenius (presidente de Daimler AG) presentó un nuevo plan en el que Mercedes avanzó en términos de sostenibilidad, de llevar a que tengan más autos más eléctricos, y lo mismo con AMG (división de autos de altas prestaciones de Mercedes)”, explicó.

“Estas son todas las cosas de las que hablaremos naturalmente, pero creo que me he ganado el derecho o la posición hasta ahora para poder quedarme por un tiempo decente. El tiempo lo dirá. Realmente no puedo decir mucho más”, concluyó.

Según Daily Mail es cuestión de tiempo para que las partes se junten y se extienda el vínculo. El medio inglés informa que por el nuevo contrato de tres años Hamilton percibirá 120 millones de libras, 40 millones por temporada (135 millones de euros o 156 millones de dólares). Se supo que el inglés habría pedido cobrar más, pero en Stuttgart rechazaron su demanda por el contexto de pandemia y los problemas que tuvo la industria automotriz.

Lewis Hamilton a bordo de su Mercedes, seguido por su compañero de equipo Valtteri Bottas y Max Verstappen de Red bull

La última vez la renovación se informó en julio de 2018 y en ese momento el tema se cerró de palabra en el invierno europeo (seis meses antes). Para su continuidad en un principio se pensó que el futuro de Hamilton se resolvería a inicios de 2020, pero la pausa obligada por la pandemia y un nuevo calendario compactado con 17 carreras en seis meses (en 2019 fueron 21 en nueve meses), hizo que las conversaciones entre Lewis y el jefe del equipo, Toto Wolff, pasaran a un segundo plano.

El propio Wolff dijo que “todavía no tuvimos tiempo de reunirnos por la pandemia”. Con varias fechas seguidas, de las doce realizadas hasta ahora hubo cinco fines de semana sin actividad. Sin embargo, a pesar del “acuerdo” del que habla Daily Mail y que “es solo una cuestión de tiempo antes de que se anuncie la renovación”, ¿por qué todavía no firmaron?

Hay algunas respuestas. Lewis es un estratega arriba y abajo del auto. Estudia mucho dónde correr. Acertó en la mayoría de sus 14 temporadas en la Máxima. Y si bien Mercedes confirmó que se quedará en la categoría hasta 2025, con el cambio de reglamento y los nuevos monopostos a partir de 2022 será un barajar y dar de nuevo. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) apuestan a que habrá más paridad.

Sería un hecho que Hamilton firme su continuidad. Sabe que Mercedes seguirá siendo el mejor equipo en 2021 y que allí podrá alcanzar otro cetro. Lo que no es seguro es que continúen juntos a partir de 2022 o luego. Por eso cuestionó si quiere seguir tres años. El inglés busca asegurarse un coche competitivo y si el team germano no se lo ofrece, podría incluir una cláusula de salida en el venidero plazo (si es que renueva por tres temporadas). Verlo en otro equipo en los próximos años no sería descabellado. Algo similar al caso de Max Verstappen con Red Bull si no le da un buen motor en 2022, tema que está en el tapete ante la salida de Honda para esa temporada…

Las 262 carreras que el inglés corrió en la F-1 fueron con un motor Mercedes. Primero con McLaren, donde fue campeón en 2008 y desde su llegada a la escuadra teutona en 2013, cuando reemplazó a Schumi. Más allá de su amistad con Wolff y de su buen vínculo con Mercedes, él es un ganador nato y no se casará con nadie. Tiene el mejor auto, aunque demuestra su eficacia según cantidad de victorias, 92 (35,11 %), el tercero con mejor porcentaje detrás de Juan Manuel Fangio y Alberto Ascari.

El podio en Portimao, Portugal Foto: REUTERS/Rafael Marchante

Si se diera una eventual ruptura en las próximas temporadas, Lewis -desde ya- irá al equipo que sea referencia. Ante la incógnita de qué pasará con Red Bull con sus motores (podrían ser Renault o propios con el remanente de Honda), podría presentarse el escenario que muchos sueñan que sería verlo en Ferrari. Sería un gran desafío para el inglés. Otro podría ser el futuro equipo Aston Martin (actual Racing Point), con motores Mercedes y que en 2021 tendrá a Sebastian Vettel como piloto. Si el alemán continúa en las próximas temporadas podría darse ese dream team. Y porqué no Alpine F1 Team, que será la futura denominación de Renault. Los tres son escuderías oficiales de fábricas. Todo depende de que Mercedes pueda darle un monoposto que le permita pelear adelante y cómo responderán las otras escuadras con el cambio de los coches.

Con una nueva F-1 a partir de 2022 habría un punto que va más allá de lo económico para Hamilton. Sabe que el contexto será complejo, como cada vez que se estrena un reglamento técnico con tantos cambios. También que será difícil desde el factor humano (sus talento es indiscutido), pero Lewis es consciente que la nueva guardia que encabezan el propio Verstappen y Charles Leclerc (hoy referente de Ferrari), serán competidores más fuertes.

Cuando un deportista de elite llega a la cima y logra mantenerse en ella por varios años, hay cosas que el dinero no puede pagar: el orgullo y hambre de gloria. Hamilton seguirá batiendo récords y es posible que se mantenga al tope de la tabla de éxitos por mucho tiempo. Tiene 35 años y bastante hilo en el carretel. Pero no querrá pasar sus últimas temporadas en la categoría sin ser protagonista. Y buscará serlo con o sin Mercedes.





Lo que dejó Portimao.

Una de las batallas más interesantes fue la de Valtteri Bottas y Carlos Sainz Jr Fotos: REUTERS/Jorge Guerrero

Lo mejor. La llovizna en el comienzo entregó una lucha interesante. Valtteri Bottas antes de cumplir el primer giro lo superó a su compañero Lewis Hamilton. Ahí brilló Carlos Sainz que partió séptimo y llegó a liderar con su McLaren. Otro que brilló con pista mojada fue Kimi Räikkönen, que en la primera vuelta largó 16º y se puso sexto. Pero esa condición climática cesó pronto y Bottas dio cuenta del español. Más tarde Hamilton puso las cosas en su lugar y tomó el liderazgo. Administró muy bien sus gomas y terminó ganando por 25 segundos.

Lo peor. Alexander Albon. El tailandés clasificó sexto y terminó 12º. Cada vez está más expuesto, por sus malos resultados y los buenos de su compañero en Red Bull, Max Verstappen, que fue tercero. Es cada vez más fuerte el rumor de la salida del asiático del equipo austríaco para 2021.

El destacado. Pierre Gasly. Partió noveno y dio pelea con su Alpha Tauri. Se lució en sus sobrepasos culminó quinto en una destacada labor. El francés lleva a cabo una gran temporada donde plasmó su primera victoria, en el Gran Premio de Italia.

El futuro. Este lunes los dueños de equipos se reunirán para definir cómo seguirán con los motores a partir de 2022. Se habla de un posible congelamiento del desarrollo de los impulsores, para permitirle a Red Bull la alternativa de tener su propia atención en los fierros con el remanente de Honda. Esta idea la apoya Toto Wolff, capo de Mercedes.

Lo que viene. El próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Emilia-Romaña en el Autódromo Dino y Enzo Ferrari de Imola, donde se volverá luego de 14 años. En sus anteriores ediciones (salvo 1980) se corrieron bajo la denominación del GP de San Marino. El único piloto que corrió en este escenario en la F-1 es Kimi Räikkönen. Será la tercera carrera que tenga Italia en el presente ejercicio luego de las realizadas en Monza (GP de Italia) y Mugello (GP Gran Premio de la Toscana).

Seguí leyendo

La impactante fortuna que le pidió Lewis Hamilton a Mercedes para renovar su contrato en la Fórmula 1

¿Verstappen a Mercedes? Toto Wolff habló por primera vez de juntar a la estrella de Red Bull Racing con Lewis Hamilton