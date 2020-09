Brutal nocaut en UFC: un campeón dejó a su rival en la lona y luego le bailó encima

Nocaut de Israel Adesanya a Paulo Costa

Este sábado se dio uno de los combate más esperados de los últimos meses en UFC, cuando Israel Adesanya y Paulo Costa ingresaron a la jaula para disputarse el cinturón de campeón de la categoría. El africano se quedó con su cinturón tras un duelo que apenas duró poco más de un round, pese a que el brasileño había prometido más.

El combate estelar de UFC 253 comenzó con una estrategia ofensiva del campeón quien desde el primer minuto demostró cuál era el objetivo de su noche, no sólo ganar, sino también dejarle en claro a los fans por qué es quien ostenta el título. Así, lanzó varias patadas que impactaron al cuerpo y rostro del brasileño.

La acción acabó en el segundo asalto, cuando Adesanya logró conectarle un golpe de zurda en el mentón que dejó en el piso al brasileño. De inmediato, el nigeriano se le lanzó encima y le dio al menos 10 puñetazos en la cabeza que obligaron al árbitro a detener el combate.

Cuando el juez decretó el final, el campeón aprovechó que su contrincante seguía en el suelo, se le colocó atrás y le bailó algunos segundos encima, en un claro gesto de burla ante un adversario que había mostrado este tipo de movimientos antes de que comenzara el combate .

Israel Adesanya es el mejor luchador libra por libra de UFC (USA TODAY Sports)

“Fue de pelea del año a dominación del año. Fue extraño, porque, si tu miras cualquiera otra pelea que Costa tuvo, él atacaba a sus rivales como si ellos le debieran dinero. Creo que él conectó un jab esta noche. No intentó un clinch, no intentó presionar, no siguió a Adesanya en el octágono. Fue extraño”, declaró sorprendido Dana White, presidente de UFC, tras el final del evento. “Adesanya fue quirúrgico. Las primeras patadas machucaron la pierna de Costa. Después, el ataco las rodillas. Después conecto con facilidad”, agregó.

Por su parte, el dueño del cinturón se mostró eufórico luego de la velada: “Todo el mundo decía 'Sos aburrido, sos aburrido’. Con esto demostré quién soy y lo que hago en la jaula. Quiero pelear con quien sea. Le dije a Dana White que también puedo hacer lo que sea con quien se".

Es que ahora, el luchador de 31 años ocupa el primer puesto del ranking de los mejores peleadores libra por libra de UFC y en 20 presentaciones como profesional jamás ha perdido: suma 20 triunfos, 15 por la vía rápida.

Mientras que Costa, de 29 años, conoció lo que es besar la lona por primera vez en su vida, ya que hasta la noche del sábado tenía un récord de 13 victorias en la misma cantidad de peleas y por eso había prometido ganar la batalla ante el Adesanya.

