Álvaro Morales se burla de las decisiones de Amaury Vergara en Chivas: lo comparan con Chava Iglesias de “Club de Cuervos”

Video: ESPN Deportes.

El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, aprovechó la inestabilidad que pasa Guadalajara para mandar un fuerte mensaje a Amaury Vergara, dueño y actual presidente del conjunto rojiblanco. El analista deportivo criticó la posible llegada de Víctor Manuel Vucetich a las Chivas.

“La industria del fútbol es de percepción, es de persuadir, es de engañar a los bobos. Hoy, dónde está el liderazgo de Amaury Vergara, comunicandome con varios directivos al final se siguen burlando y lo comparan con ‘Chava Iglesias’, el personaje de la serie ‘Club de Cuervos”, sentenció el periodista durante la transmisión de Fútbol Picante.

De igual forma, Morales cuestionó el gasto millonario que realizó la directiva rojiblanca por sus refuerzos y agregó que “esos 50 millones, Tena ni siquiera los utilizaba en la cancha”.

“Si yo me postulara como director técnico para un equipo, de fútbol profesional, sin duda encontraría trabajo. Hoy, así es la industria, engaña a los bobos a través de la percepción”, señaló frente a la audiencia de ESPN.

Respecto a la llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo rojiblanco, Morales se sinceró y dijo que “él no puede llegar a Chivas sin recibir USD 6 millones al año”. El comentarista recalcó que si “Vuce” acepta menos de 6 millones de dólares se está “rebajando a su precio” o “está urgido”. “Víctor, si no te dan USD 6 millones al año no los tomes, te están viendo la cara”.

Tiempo después, de forma sarcástica y burlona, Morales criticó la actualidad de Guadalajara y aseguró que lo que están viviendo “es lo normal”, ya que Chivas “es la realidad de una vergüenza, la realidad de que no pueden competir porque son anacrónicos”.

La derrota contra el Puebla hizo que Luis Fernando Tena dejara la dirección técnica. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Además, “El Brujo” Morales criticó la forma de trabajo de Chivas, pues resaltó que en la “época Vergara” han pasado más de 20 técnicos y “ninguno ha funcionado”.

“Yo pongo en tela de juicio si, Tena ganó los Juegos Olímpicos, pero eso fue hace 8 años. Hoy, no ha ganado nada en todo este tiempo”, concluyó el periodista de ESPN.

Cabe señalar que el Guadalajara no ha tenido el mejor inicio de torneo, ya que en tres jornadas disputadas ha logrado rescatar 1. La derrota contra el Puebla hizo que Luis Fernando Tena dejara la dirección técnica.

Ante estas declaraciones, sus compañeros de mesa se posicionaron en el tema y señalaron que existen “razones” para comprender las decisiones que tomó Tena dirigiendo al Guadalajara.

“No todo es culpa de Luis Fernando Tena, ya que él trabajaba con el equipo que tenía. Hoy, los clubes a nivel internacional, no se basan tanto en el técnico, se basan en la plantilla que tienen para buscar un técnico adecuado”, señaló Jared Borgetti durante la transmisión.

Por su parte, Mauricio Ymay señaló que los refuerzos de Chivas “no le funcionaron al ‘Flaco’ Tena, ya que cuando los usó no estaban para jugar”. “Si no están para jugar, no están para jugar. Ricardo Peláez no cometió ningún error en dejar a Tena”.

Al final, José Luis Sánchez Solá, sentenció que cualquier directivo que llegue al banquillo chiva lo hará de manera condicionada, dando a entender que Ricardo Peláez impondrá jugadores. “El que llegue como director técnico de Chivas le compró la idea a Peláez”, concluyó el “Chelis”.

