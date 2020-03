Tenía mucha personalidad. Sus contestaciones tajantes e imprevistas también contribuyeron a crearle una aureola de “niño terrible”. Afirmaba que “si no estoy en la pista con posibilidades de ganar prefiero quedarme en los boxes. No me interesa pelear un noveno o un décimo puesto…”. Nadie se pensaba que le iba a responder con un rotundo “no” al propio Walker cuando le ofreció integrar su equipo de F-1 en una temporada completa. Hasta se dio el gusto de desechar la propuesta de Ferrari para correr en su equipo oficial en el Mundial de Sport Prototipos en 1965. En ese ejercicio él ganó las 24 Horas de Le Mans (con 23 años) compartiendo el manejo de una Ferrari 275 LM con el estadounidense Masten Gregory, pero con la escuadra North American Racing Team. Eran tiempos de mucho romanticismo y sin restricciones en los contratos permitiendo que los pilotos corriesen en lo que fuese: F-1, F-2, Le Mans e Indianápolis. Rindt también corrió las 500 Millas en 1967 y 1968, en las que abandonó por fallas mecánicas.