Por supuesto, el video que compartió Cristiano Ronaldo no pasó desapercibido en las redes e incluso Patrice Evra, ex compañero suyo y ex futbolista del Manchester United y Juventus, entre otros, dejó un divertido comentario: "@cristiano vas demasiado lejos hermano !!! Nadie está a salvo a tu alrededor 😅😅😂 ♥ ️🙏 #machine #relationshipgoals".