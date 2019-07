"Quiero parar la pelea. Max la voy a detener. Te están pegando demasiado, te están pegando mucho. Por favor, déjame hacerlo, ¿okey?", le dijo el ex boxeador. Ante la negativa de Dadashev, insistió. "Mírame, por favor, te van a pegar mucho. Si no la detengo, ellos lo van a hacer. Me entiendes, si no lo hago yo lo hará el árbitro. Por favor, por favor Max. Vamos Max. Vamos, debes ser honesto conmigo", fueron las palabras que antecedieron al lanzamiento de la toalla.