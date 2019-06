La modelo dejó en claro que ella no fue forzada a ir hasta allí y que todo cambió cuando ella se negó a tener relaciones sin condones: "Estaba preparada para una relación consensuada, pero no fue así. Cuando dije que no podíamos hacer nada sin condones se tornó agresivo. le dije que continuemos sólo con caricias. El silencio me pareció que estaba de acuerdo, pero ahí él me giró y cometió el acto. A partir del momento en que me agarró violentamente golpeándome, sin preservativo, me estaba obligando".