Nicolás Tagliafico, el ex jugador de Independiente, actual jugador del campeón holandés, apenas llegó decía: "Acá se juega distinto, el fútbol es muy estructurado, se juega en equipo. En la Argentina hay mucha intensidad, mucha presión mano a mano, no se trata defender y atacar en equipo y en Ámsterdam se la da mucha importancia a la pérdida del balón. Aquí no se pierde la pelota. No se juega mano a mano a mano, es más esquematizado y la única manera que tenemos para avanzar es el control y el pase. Sacando los punteros es extraño que un jugador gambetee. Aquí es toque, precisión y presión". Y agregó: "No nos concentramos, trabajamos de 8 de la mañana a las cuatro de la tarde en doble turno, pero el día anterior al partido cada uno duerme en su casa, inclusive cuando jugamos de visitantes. No hay un sistema persecutorio."