Claire Williams

No corrió, aunque merece un lugar en la historia por el puesto que ocupa al cual no accedió solo por su apellido. En 2013, a sus 36 años, asumió el rol de Jefa Adjunta de Williams, uno de los equipos con más historia en la Fórmula 1, más allá de que hoy no es ni la sombra de aquella escudería que aplastaba en otras décadas. Es la hija de Sir Frank Williams (76 años), quien está alejado de las carreras. En un ambiente súper competitivo donde la presión está al ciento por ciento, con mucha personalidad y dedicación, Claire también mantiene el cargo de Directora Comercial, intentando conseguir los patrocinantes que le permitan recuperar el protagonismo a la escuadra fundada por su padre en 1977.