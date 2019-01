"Fue una semana traumática y aún lo es. Es imposible dormir. Llevo 40 años en el fútbol y esta, por lejos, ha sido la semana más difícil de mi carrera. No puedo manejar la situación", confesó Warnock en su contacto con los medios. El director técnico fue clave para que Sala aceptara el traspaso al club galés. Incluso, había viajado a Francia para convencerlo. "Me impactó más que nadie porque conocí al chico y hablé con él durante las últimas seis a ocho semanas", subrayó. Y dejó una frase inquietante para el futuro inmediato del Cardiff: "Pienso 24 horas al día si debo marcharme o no".