El miércoles, la blonda ya se había manifestado a través de las redes sociales. "Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", escribió en Twitter. Minutos después, en Instagram dejó otro mensaje: "Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, estoy en una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos, Emi. ¿Los sueños tienen fecha de caducidad? En un segundo tu vida puede cambiar… Somos polvo, somos efímeros en este universo donde ocurren tantas injusticias. Por esto lo que más me arrepiento es no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo no sentía y que te quiero. Yo no sé expresarme y eso es algo que creo que voy a aprender de ahora en adelante".