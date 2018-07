"La Juventus es un lugar donde están grandes futbolistas. Para mí es un momento top. Estoy muy feliz, muy emocionado porque la Juve siempre fue un club que me gustó desde niño. Tengo que agradecer a todos los italianos que estuvieron presentes en el estadio y me aplaudieron porque me dejan buenas memorias en el corazón. Pues grazie", dijo en un video el máximo ídolo de Portugal, quien cerró su comunicado agradeciendo en italiano, otra manera de empatizar con los tifosi.