"Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club, que me ha acogido con 12 años, se merece todo lo mejor de mí. Entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico como mental", reconoció el futbolista de 33 años.