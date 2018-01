Su cuenta, vicvaldes1, que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, fue vaciada por completo: el portero borró todas las publicaciones. Y vale la pena recordar que en más de una oportunidad, Valdés mostró ser muy escurridizo ante las cámaras. "Un día se apagará la luz y, cuando lo haga, espero que no me encuentren" y "Si volviera a nacer no sería portero de fútbol, me hicieron creer que tenía talento, pero no es un camino fácil y no me ha compensado todos los años de sufrimiento", declaró en diferentes ocasiones.