El fenómeno del bandido social, agrega Dabove, debe ser examinado desde la crítica cultural. "Si no –dice-, nos vemos inmersos en cuestiones que parecen absurdas: ¿son los narcos los descendientes de los bandoleros sociales como Heraclio Bernal o Jesús Malverde? A un nivel, es obvio que no: los bandoleros sociales no disponían de los ejércitos de abogados, financistas, contactos globales y visión global de los narcos". Sin embargo, "de manera más o menos cínica, es crucial para los narcos actuar como si fueran descendientes de los bandoleros sociales campesinos. Los narcos, como todo el mundo, tienen una representación de qué es el "noble bandido". Y saben bien que una apuesta a la legitimidad "popular" puede o debe basarse en la imitación de ese modelo. En ese sentido, los narcos entienden bien que "bandido" es un efecto discursivo, y una arena donde se disputa la legitimidad".