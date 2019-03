¿Realmente no hay "información necesaria"? Martín Caparrós lo explica así: "A mí no me interesa tanto el décimo octavo soborno de tal diputado. Si hay periodistas que lo quieren escribir, gracias y salud, pero a mí lo que me interesa es pensar y tratar de hacer sentido con todo eso". Volviendo a los elementos coyunturales que pusieron al periodismo en esta extraña encrucijada, en este desafío —como indica el título de esta charla en la Universidad Nacional de Córdoba—, el autor continúa: "Con los clicks, el periodismo escrito ha entrado en la lógica del rating. Los editores han caído en la tentación de hacer lo que los lectores quieren. Y no hay nada peor que eso."