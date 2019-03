En relación a la génesis del trabajo, y de cómo se conformó esta otra dupla Belluci-Theumer, el investigador de Conicet cuenta: "Me encontraba escribiendo sobre los vínculos entre el reconocimiento del trabajo doméstico y el trabajo sexual. Fue en ese contexto que Mabel me insistió en la contribución de Isabel Larguía. Cuando supe que ella era de mi región, Santa Fe, me entusiasmó investigar sobre su contribución y cómo es que la había realizado desde Cuba a finales de los 60. Mabel me propuso que escribamos juntas, aspecto que no dudé considerando su aliento inicial y su trayectoria en historia de las mujeres y feminismo. Además, ella conoció a Larguía durante sus años en Argentina".