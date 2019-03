"Si mis novelas y cuentos son creíbles, no lo son por la esencia de la historia, sino por las precauciones que tomo al contarla. Mis adaptadores (para cine o televisión) ingenuamente creen en esa credibilidad y no toman las precauciones adecuadas para el cambio de género. Lo que es creíble para el lector (que no ve, que sólo imagina) puede no serlo para el espectador", escribió en Descanso de caminantes. En ese libro dejó un consejo o advertencia para quienes hicieran guiones con sus relatos. "En un guión me parece lo esencial el interés mantenido por una buena progresión, que no deja ni un instante en reposo la atención de los espectadores. Se puede discutir el contenido de una película, su estética (si la tiene), su estilo, su tendencia moral. Pero nunca debe aburrir". Era una cita textual del libro Mi último suspiro, de Luis Buñuel, uno de sus cineastas predilectos.