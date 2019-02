IR — Te dejan incomunicado. No sabes a dónde te lleva, no le dicen a nadie. No tienes derecho a una llamada porque eres CR. Desde que llegas, dicen: "Él es CR". CR es contrarrevolucionario. Entonces desde que eres contrarrevolucionario no tienes derecho a una llamada, no tienes derecho a saber dónde estás y que nadie sepa dónde tú estás.