Más tarde se unió a la marcha Little Audrey, con sus coletas y zapatos negros modelo Mary Jane, inaugurando la familia de nenas de Harvey Comics (la casa de Casper o Gasparín): Little Dot y Little Lotta. Little Dot nos heredó su obsesión desmedida por los círculos y el arte óptico. Alejada de los gags clásicos, la niña fantaseaba viñeta a viñeta con multiplicar y pegar los lunares de su vestido a todo objeto o persona que circule por la tira. Un arte psicodélico que se manifestaba como una rubiola contagiosa. Little Lotta, en cambio, se encargó de representar a las niñas gordas como personas hiper poderosas que pueden levantar camiones y edificios. Derribando la imagen de una nena obesa que es ridiculizada por sus compañeros por la de alguien que encuentra su felicidad en el corazón de una hamburguesa con queso.