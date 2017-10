-Bueno, eso es diferente, no es un progreso universal. Ellos creen que en su país, en su tiempo y en su medio ambiente pueden mejorar su situación. La idea de mejora, que no es de la humanidad en sí misma, está en la agenda, pocos lo creen pero algunos están luchando por esta idea, y sí lo creen y les da sentido a sus vidas. La visión de progreso está desapareciendo, pero la visión de que en nuestro lugar podemos alcanzar un mejora para nosotros y nuestros hijos, eso no se perdió.