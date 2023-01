La tenista colombiana Camila Osorio consigue un histórico triunfo en la primera ronda del Australian Open 2023

Camila Osorio es la segunda tenista colombiana en la historia en ganar al meno un partido de sencillos en los cuatro Grand Slam

La primera victoria colombiana en el Australian Open 2023 llegó de la mano de María Camila Osorio, luego de que derrotara en dos sets a la húngara Panna Udvardy, número 90 del mundo. El partido se definió en una hora y 19 minutos y con ello la tenista nacida en Cúcuta se adjudicó un récord que a la fecha tan solo había sido logrado por Fabiola Zuluaga. Fue en el 2003 cuando la histórica deportista ganó al menos un partido de sencillos en cada uno de los cuatro Grand Slam de la temporada (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

El primer set la colombiana se lo adjudico con marcador 6-4 luego de quebrar el saque de su rival apenas en el segundo game aprovechando un error no forzado de la europea. En el séptimo juego la balanza se equilibraría, ya que Udvardy recupero el Break Point y confirmó lo realizado en el juego siguiente. Sin embargo, Osorio supo mantener la calma y con una potente volea y variando sus golpes llevó a un nuevo error no forzado para quebrar en el último juego del set.

Para el segundo set del encuentro se vio a Camila Osorio mucho mejor acoplada al campo y cómoda con su juego, algo que los últimos partidos no había podido disfrutar debido a su lesión en el muslo. Fue así como nuevamente en el segundo game consiguió un quiebre, que no pudo ser ratificado en el siguiente juego, donde Panna Udvardy recupero lo perdido, pero no pudo ratificarlo con un nuevo quiebre a favor de la colombiana.

Desde el cuarto juego el dominio fue de la colombiana, que no volvió a ceder ningún game hasta el final para imponerse 6-1. Parte de la victoria de Osorio se cimentó en la efectividad de su primer servicio al ganar el 70% de los puntos disputados con este saque. Además, su dominio cuando propuso ir a la malla fue determinante, pues ganó cuatro de los cinco, mientras que la húngara fue 13 veces y solo ganó ocho.

Fue así como María Camila avanzó de ronda por primera vez en el Australian Open. En 2021 se quedó en la tercera ronda del cuadro clasificatorio, mientas que en 2022 clasificó directo al cuadro principal, pero su primer rival fue la japonesa Naomi Osaka, que avanzó hasta tercera ronda, quien la venció por doble 6-3. En segunda fase del primer Grand Slam del año tendrá que medirse ante Iga Świątek, tenista número del ranking de la WTA y que a sus 21 años ha ganado dos veces Roland Garros en Francia y una vez el US Open.

Los primeros triunfos de Camila Osorio en los <i>Grand Slam</i>

En 2021, la tenista colombiana nacida en Cúcuta dio el paso al profesionalismo. En ese año no clasificó al cuadro principal del Australian Open, pero si hizo su debut en Roland Garros, en donde batalló desde el cuadro clasificatorio. En la fase previa ganó ante Olga Danilovic (6-3 y 6-2), Richel Hogenkamp (6-4 y 6-0) y por último a Mónica Niculescu (6-3 y 4-3 por retiro). En la primera ronda perdió contra la estadounidense Madison Brengle.

Sin embargo, tendría revancha en 2022, donde enfrentó a la alemana Jule Niemeier en la primera ronda y la venció con parciales 6-4 y 6-3. Su camino terminó en segunda ronda luego de medirse ante la local Diane Parry.

En Wimbledon, de los cuatro grandes en donde mejor le ha ido, necesito de su primer año para clasificar a la tercera ronda tras superar los tres partidos correspondientes al cuadro clasificatorio. Allí llegó como la primera sembrada y cumplió ganándole a En-shuo Liang, Panna Udvardy, su más reciente rival, y a Nuria Parrizas. Ya en el cuadro principal se impuso ante Anna Kalínskaya, Yekaterina Aleksándrova y cayó ante la en ese entonces número dos del mundo Aryna Sabalenka.

Por último, en el US Open su primera victoria fue en 2021 por doble 6-2 ante la serbia Ivana Jorović. En segunda ronda fue derrotada por la turca Ons Jabeur en dos sets con parciales 6-1 y 6-2.

