Más de 19 mil millones de pesos para obras priorizadas en el Acuerdo Final de Paz están frenados: Procuraduría

En el mismo informe se detalla que el porcentaje de disposiciones que alcanzaron la implementación, en los primeros cuatro años de la firma de paz (2016 - 2020), fue del 28 %. Foto: Colprensa.

Este martes 3 de enero la Procuraduría General de la Nación advirtió que un poco más de 19 mil millones de pesos no se han ejecutado en obras destinadas a comunidades de Montes de María y del Pacífico, priorizadas en el Acuerdo Final de Paz.

Por medio de un comunicado, el ente de control le pidió a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), así como al Fondo Colombia en Paz, solucionar los inconvenientes que han impedido ejecutar los recursos destinados y contemplados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En el documento compartido por la Procuraduría General se puede destacar que a noviembre de 2022 en los Montes de María solo se ejecutaron 52 de las 110 obras planeadas, “lo que significa que de 18 mil 600 millones de pesos destinados, solo se han invertido un poco más de 4.200 millones de pesos”, se lee en el comunicado.

Estos hallazgos se plantearon durante una mesa técnica liderada por la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz. En el mismo espacio se señaló que en el caso de las comunidades del Pacífico medio, integrado por los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, en Cauca, y Buenaventura, en Valle del Cauca;

“Solo se han realizado dos de las 21 obras contempladas, es decir, que de 5.600 millones de pesos contratados solo se han pagado un poco más de mil millones de pesos”.

En el mismo sentido, el Ministerio Público llamó la atención para que las entidades cumplan los compromisos adquiridos, y así, “se materialicen las acciones en beneficio de las comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado”.

Un estudio de evaluación de la implementación del Acuerdo Final de Paz, elaborado por la Universidad de los Andes, señaló que “es de esperarse que la implementación de los acuerdos no sea inmediata y que los compromisos se vayan ejecutando a lo largo del tiempo”.

En el mismo informe se detalló que el porcentaje de disposiciones que alcanzaron la implementación, en los primeros cuatro años de la firma de paz (2016 - 2020), fue del 28 %.

Hay que apuntar que en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las FARC, se ha expedido una serie de decretos en materias como: implementación del proceso de paz; lucha contra el crimen organizado y seguridad ciudadana; protección de líderes sociales; política de lucha contra las drogas ilícitas, amnistía, indulto y tratamientos penales especiales; y, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El pasado 14 de diciembre, la oficina del alto comisionado para la Paz dio a conocer que el Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz aprobó un plan de inversiones y nuevas contribuciones para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz durante 2023, por el orden de los 17,4 millones de dólares.

Los países que hicieron estas contribuciones son: Noruega (US $8,7 millones), Alemania (US $7,4 millones), Irlanda (US $750.000) y Reino Unido (US $550.000).

Con estas nuevas ayudas económicas, el Estado colombiano tendrá disponibles 208.000 millones de pesos para financiar diferentes prioridades, entre las cuales vale resaltar el apoyo a la aceleración de la Reforma Rural Integral, el primer punto del Acuerdo Final de Paz, que incluye el acceso integral a la tierra, la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y la seguridad alimentaria.

