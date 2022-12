Yesus Cabrera quiere volver a América de Cali

El volante ofensivo es agente libre actualmente y está buscando equipo en Colombia. Sus intereses están en América, donde ya figuró. Foto: Colprensa

América de Cali es uno de los equipos que mejor se está reforzando para 2023 y ya suma cuatro fichajes de peso. Entre los jugadores presentados, se destaca el regreso del nariñense Carlos Darwin Quintero al fútbol de Colombia tras su recorrido internacional.

Sin embargo, el cuadro Escarlata es uno de los equipos más atractivos para los jugadores del país y por ello le surgen propuestas constantes durante el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). En esta oportunidad, el delantero con paso histórico por el club, Yesus Cabrera, manifestó su deseo de volver.

En medio de un evento en Cartagena, el ex Atlético Júnior, comentó que no descartaría regresar al equipo con el que fue campeón en el 2019 y 2020. “Siempre va a ser un club donde quiero volver. Se ganaron cosas, por lo que me ha dado a mí. Espero llegar algún día a aportarle”, dijo durante un partido amistoso en la ‘heroica’.

Para esta temporada, al conjunto Escarlata llegaron los delanteros Carlos Darwin Quintero, Cristian Barrios, Facundo Suárez y el volante Franco Leys, mientras que salieron Nicolás Giraldo, Alejandro Quintana, Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, David Lemos y Juan David Pérez. Además, el equipo anunció la renovación del español Iago Falque.

Yesus Cabrera salió del equipo vallecaucano en junio de 2021, y se fue al fútbol de Brasil. En ese momento el director técnico del equipo era Juan Carlos Osorio, que decidió no contar con el jugador en su plantilla. De esta forma, los directivos del cuadro Escarlata, decidieron no renovar su contrato y dejarlo como agente libre.

El resultado de esta operación llevó al volante cartagenero al Cuiabá EC de Brasil, donde tuvo continuidad al momento de su llegada, pero con el pasar de los meses perdió protagonismo al punto de ni siquiera llegar a ser convocado.

Tras ese paso por el fútbol exterior, Cabrera regresó al país en 2021 para firmar con Atlético Junior, que en ese momento estaba consolidando una nómina importante, contratando a los jugadores más destacados de la última temporada en el FPC.

Para esa temporada, el equipo del Atlántico contrató al goleador de Millonarios, Fernando Uribe, y también a Daniel Giraldo, volante ex Deportivo Pasto y Deportivo Cali. Además, confirmó el fichaje estelar del delantero de la selección Colombia Miguel Ángel Borja, quién jugó con el equipo de Barranquilla antes de trasladarse a Buenos Aires para jugar con River Plate.

