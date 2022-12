¿Intolerancia o robo? Denuncian que un presunto caso de racismo lo quieren hacer parecer como legítima defensa

La mujer denuncia que sus señalados agresores querían hacer pasar la situación como un robo. (Captura de Pantalla).

Desde su cuenta oficial de Twitter, el abogado Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial, denunció que una mujer afrodescendiente en Cartagena (Bolívar) fue atacada en el rostro con una botella por parte de un hombre, la noche del domingo 25 de diciembre, y que cuando acudieron a la Policía para que atendieran el caso, los implicados en la agresión le ofrecieron 20 millones de pesos para que no tomara acciones legales por lo ocurrido, sin embargo, como ella se negó, la comenzaron a difamar en redes sociales asegurando que ella era una delincuente.

“Ella es Jahaira Herrera Guzman, el 25 de diciembre, fue victima junto a su hijo de 5 años y su esposo de un ataque racista por parte turistas blancos de Cali. Quienes intentaron sobornarla ofreciéndole $20 millones, como si las vidas negras estuvieran en venta (sic)”, afirmó el jurista.

En la mismas publicaciones en la red social, Bantú Ashanti publicó dos videos donde la mujer que resultó agredida asegura que a ella se le abalanzaron dos mujeres que estaban con el agresor, pese a estar con su hijo.

Asegura que fue víctima de racismo por parte de unos turistas caleños que después la quisieron hacer pasar como una delincuente.

“Nos disponíamos a compartir en la ciudad amurallada y nos encontramos con una situación donde mi pareja con la intención de mediar para que no se diera unas agresiones fue agredido tanto verbal como físicamente. Fue discriminado racialmente por turistas caleños”, inició el relato.

“Cuando ellos comienzan a agredirse aparece el señor Juan Sebastián Velásquez, el cual se dice que es piloto de aviación, su pareja Laura y su hermana Susana. La señora Laura se lanza sobre mí sin importar que yo tengo un menor de edad a mi lado comienza a gritarme (...) diciéndome muchas groserías y tratando de agredirme. Yo traté de defenderme y es el momento donde el señor Juan Sebastián Velásquez me pega en la cara con una botella”, afirmó.

Luego del ataque, le tuvieron que suturar la herida con 11 puntos, lo que consideró como una desfiguración de su rostro.

Posteriormente, fueron a la Policía con el compañero sentimental de la agredida y el resto de personas involucradas: las dos mujeres y otros dos hombres. Allí, supuestamente, le ofrecieron el dinero para que desistiera de acudir a instancias legales, pero ella se negó.

“Ellos tratan de sobornarme, exigiéndome, pidiéndome, rogándome que les recibiera dinero que ellos eran personas pudientes. Cuando yo decido no conciliar con estas personas, es cuando ellos comienzan a cambiar la versión de la historia”, agregó.

Después las mujeres y uno de los hombres que estuvieron en el altercado, según la afectada, comienzan a señalarlos de delincuentes en redes sociales.

“La señorita Susana y el señor Carlos Andrés comienzan a viralizar videos, nos toman fotos a mi pareja y a mí. Comienzan a llamarnos delincuentes y que hacíamos parte de una banda delincuencial”, dijo, y seguido pidió a las autoridades dar a conocer todo lo ocurrido.

“Exijo a la Policía Nacional que se evidencie todos los videos de que fue lo que en realidad pasó porque mi marido, mi hijo y yo hemos sido víctimas principalmente de discriminación racial, lo cual ya puse la denuncia, por difamación y por desfiguración del rostro”, concluyó en el video.





La otra versión

De lo ocurrido, Alejandro Ocampo, uno de los representantes a la Cámara por el Valle del Cauca del Pacto histórico, dio a conocer unas fotos de la historias de Instagram de los señalados turistas caleños que estuvieron implicados en el altercado en Cartagena donde incluso señalan que hasta la Policía se prestó para que supuestamente los extorsionaran.

“Robaron a Laura en Cartagena. El novio de ella la defendió. Llego la policía y acusan al novio de Laura (q la defendió). Piden 20 millones para dejar ir al novio de Laura sin presentar cargos. ¿Ladrones y policía al parecer hacen eso en cartagena le llaman extorsión exprés? (sic)”, afirmó el congresista.

Aunque ya no estaba en Instagram la publicación que citó el representante, tras verificar la cuenta desde la que se envió, en las imágenes que anexó el mismo Ocampo a su trino se afirma que la mujer lesionada con la botella y su pareja eran unos ladrones.

“Me acaban de pegar en Cartagena por robarme, me mandaron un puño a la cara y me novio lo tienen capturado por ayudarme por favor compartan esto. No saben lo que es sentir esto y que la @policiadecolombia diga que no haga declaraciones ante el man que me pegó un puño en la cara”, aseguró la otra protagonista del altercado.

De hecho, al trino del congresista reaccionaron con la publicación del abogado Bantú Ashanti, y el mismo jurista le pidió que rectificara, porque estaba revictimizando.

Supuesta denuncia de agresión a la mujer implicada en altercado en Cartagena. (Twitter representante Alejandro Ocampo)

“Estimado Alejandro, te solicito rectifiques tu trino e informes a la ciudadanía. No es cierto que la policía, en este hecho, esté pidiendo plata y mucho menos que Jahaira y su familia pertenezcan a una banda delincuencial, por el contrario, gozan de nunca haber ni siquiera haber cometido una infracción. Conozco tu valía y se que rectificaras esta difamación y te sumarás a las organizaciones barriales de Cartagena que exigen justicia”, le solicitó el jurista.

Por este caso, Gustavo Lugo, uno de los representantes de la comunidad afrodescendiente en el Consejo Nacional de Planeación, pidió celeridad para establecer que fue lo que ocurrió en realidad.

“Desde el Consejo Naconal de Planeación sector afrocolombiano exigimos investigación inmediata de los hechos @FiscaliaCol @DefensoriaCol”, indicó.

Todo ahora queda en manos de las autoridades para que diriman en lo ocurrido y determinen de que se trató lo ocurrido en este controversial caso.

