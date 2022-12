Algunos concejales advierten que nuevo formato de pico y placa es para incentivar la medida ‘solidaria’

La justificación de los cambios de la medida de pico y placa se sustentó en la proyección de que, el año entrante, se incrementará en un 12 % el plan de obras. (Colprensa)

Durante la tercer semana de diciembre la administración distrital, a través de su Secretaría de Movilidad, advirtió que a partir del próximo 10 de enero la medida de pico y placa ya no se desarrollaría como lo venía haciendo, sino que se haría por bloques de dígitos que cambiarán cada cuatro meses.

Esto significa que entre enero y abril de 2023, el grupo de placas restringidas se distribuirá de la siguiente manera: en los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares podrán circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

La justificación de esta medida se sustentó en la proyección que establece que, el año entrante, se incrementarán en un 12 % el plan de obras (ya hay más de 1.000 frentes de obra), lo que obligará a que haya más de 59.500 Planes de Manejo. Y eso, sin descontar que la ciudad tiene que seguir buscando soluciones a la congestión vehicular, al mal estado de algunas zonas de la malla vial, a la alta siniestralidad, al mal parqueo en vía y en términos generales, a la falta de cultura ciudadana de todos los actores viales con presencia en las vías.

También, y esto es algo sobre lo cual recalcaron todos los seis concejales con los que habló Infobae para tantear su aprobación, desde el Concejo de Bogotá, de esta medida, fue la decisión de aplicar este nuevo formato de pico y placa para regular la compra de vehículos particulares. No obstante, algo que estuvo cercano a ser el común denominador de todas las respuestas, es que esta es una nueva restricción, que todo lo que hará será incentivar que la gente pague el denominado pico y placa solidario.

“Esta es una improvisación más de Claudia López que, todos sabemos, está en una guerra declarada en contra de los carros. Pero aquí tenemos que entender que el grueso de los carros que circulan por Bogotá no son BMW, Jaguar, Mercedes y Ferraris de los mega ricos. Son, mayoritariamente, propiedad de personas del estrato 3 y 4, que son la inmensa mayoría de la ciudad. En esos estratos están los poseedores masivos de los vehículos particulares. Pero aquí el problema no es aliviar la congestión: aquí el tema es de financiación”, comenzó por responder a Infobae el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo.

Añadió, punto seguido, que la alcaldesa debe reconocer las cosas de frente porque esta es la administración distrital de los eufemismos. “Aquí tenemos todo verde, inteligente, cuidador y tenemos un pico y placa solidario. Esta es una medida que incentivará el pago de una nueva contribución impuesta de manera autoritaria e inconsulta para seguir llenando los vacíos que tiene el Fondo de Estabilización Tarifaria y otras necesidades de la ciudad. ¿Qué hará con la plata que se recaude? Financiar a TransMilenio. Y te garantizo que lo que quiere hacer esta medida, es que la gente tenga que pagar los casi 60 mil pesos diarios que cuesta sacar el carro. La gente se verá obligada a pagar ese pico y placa solidario, otro eufemismo”, añadió el concejal, quien dijo que ahí está el trasfondo de la medida.

Otro de los concejales que no vio con muy buenos ojos la medida fue Luis Carlos Leal, de Alianza Verde, quien se refirió sobre todo a cómo la rotación de placas generará más confusión y por consiguiente más comparendos por incumplimiento.

“Siendo honesto, creo que esta medida es una completa estupidez. Es difícil de entender la nueva medida y la gente ni siquiera la entiende; tampoco entiende el por qué del cambio y decir que se aplicará para regular la compra del carro es una explicación pobre. Adicionalmente, que la rotación cambie cada cuatro meses va a generar más tropiezos en el desempeño y desarrollo de la medida. Uno no entiende esa modalidad y seguramente se incrementarán los comparendos por violación al pico y placa”, le dijo a Infobae el concejal Leal.

Punto aparte, el concejal de Cambio Radical, Rolando González, fue enfático al afirmar que “ese pico y placa lo único que va a generar es una fuente de ingresos para el distrito, pero no va a ser la solución frente a un eventual problema de tráfico en la ciudad de Bogotá. Aquí lo que se hizo fue migrar hacia un pago por circulación.

Posturas a favor de la medida

Uno de los concejales a favor de la medida fue el cabildante de la Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque, que comenzó por advertir que la ciudad requiere de varias estrategias a razón del avance de los cientos de frentes de obra abiertos en la ciudad.

“Eso implica unas estrategias y yo, al contrario de lo que algunos piensan, de que esta es una decisión errática y arbitraria para afectar la movilidad particular, creo que este es un incentivo justamente para pensar otros modos de transporte en la ciudad. Que haya dos grupos de dígitos es una forma de desincentivar los dos carros, para aquellos que los tienen. Hay que democratizar un poco más el espacio para los actores viales”, comenzó por decirle a Infobae el concejal Rodríguez Sastoque.

Explicando que habrá que ver qué tan bien funcionará durante sus primeros tres meses de aplicación, con relación al pico y placa solidario, medida frente a la cual coincidió en que se incrementará, fue claro al advertir lo siguiente:

“Seguramente la gente se verá más atraída a pagar esta alternativa y eso es algo que habrá que revisar en sus primeros meses de implementación, pero sí creo que hay que seguir explorando alternativas para mejorar el tráfico. Así mismo, considero que la Administración actual ha hecho una muy buena gestión del tráfico a pesar de las obras. Hay que darle el beneficio de la buena fe a esta iniciativa”, concluyó el concejal verde.

Ahora, otro de los concejales que vio con mejores ojos la medida fue el cabildante de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, que si bien es cierto comenzó por expresar que toda nueva medida implementada tendrá traumatismos, “este pico y placa, como está estructurado, podría mejorar el control numérico de la medida, que es en lo que estamos fallando. Ahora será mucho más fácil de controlar. Lo que ha pasado históricamente con esta medida es que no hay un control por parte de la policía, así que considero que con este sistema se va a facilitar y tendrá un mejor resultado”, comenzó por explicar a Infobae el concejal Rojas.

Coincidiendo en que este nuevo formato de restricción vehicular sin duda incrementará el número de ciudadanos que se sumarán al pico y placa solidario, precisó que “eso es parte de lo que tenemos que hacer. Yo estoy a favor del pico y placa solidario. No estoy a favor de que una persona que tiene la medida pueda salir sin pagar solamente porque va con tres personas. Eso creo que no funcionó, pero la modalidad solidaria, si la gente tiene los recursos para hacerlo, que lo pague y que el distrito reciba esos ingresos. El año entrante el FED seguirá creciendo porque en Bogotá no hay autoridad ni cultura ciudadana”, concluyó a este portal el concejal Rojas.

Seguir leyendo: