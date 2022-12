Javier Pava tiene 24 horas, según la Procuraduría, para que justificar sus advertencias sobre Hidroituango

Según las declaraciones de Pava, desde Gestión del Riesgo de Desastres se ha “advertido estas circunstancias y seguimos insistiendo en que se tomen las acciones que corresponden, pero serán las autoridades responsables y competentes de estos casos quienes adelanten las medidas que para tal efecto consideren

Javier Pava, director general de la Unidad de Gestión de Riesgo, tiene 24 horas para justificar, con evidencias, las advertencias que ha hecho sobre Hidroituango: así lo anunció la Procuraduría. El funcionario, que en una rueda de prensa destacó que se sentía preocupación por la entrada en operación de las dos turbinas de esa planta de energía, ahora tendrá que argumentar sus declaraciones ante la autoridad. Es importante recordar que Pava decidió hablar de ello luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablara en contra suya, en una entrevista ofrecida a la revista Semana.

“Fue un mal nombramiento del presidente Petro, se debería ir, pero eso no es decisión mía. Que se desconecte de esas influencias políticas (...) La posición del director de Gestión de Riesgo me parece errática, a él lo estuvimos esperando en el PMU (Puesto de Mando Unificado), no llegó, él no conoce el proyecto”, aseguró Quintero, sobre el director y su trabajo.

“Nosotros habíamos advertido, en la Resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022, el riesgo al que está expuesta la población que se encuentra aguas abajo, ya que los procesos de vibración de la operación de las turbinas podrían generar algunos efectos externos al macizo rocoso y, por lo tanto, considerábamos que, de acuerdo con el principio de precaución, se realizara la evacuación inmediata de las familias ubicadas en el corregimiento de Puerto Valdivia y hasta el kilómetro 12 de Tarazá, teniendo en cuenta la información que obtuvimos frente a los problemas de inestabilidad que se presentan en el lugar”, afirmó Pava Sánchez en las declaraciones públicas que hizo ante la prensa.

Teniendo en cuenta declaraciones como esta, la Procuraduría manifestó que era necesario, en pro del beneficio de la comunidad, que explique sus alegatos. “Dado que la omisión en dar a conocer esta información afecta la Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Hidroituango, que se trata de una información pública y que, por lo tanto, debe difundirse a la mayor brevedad a todos los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a esta delegada en el ejercicio de sus funciones y a la comunidad en general, le solicitamos con carácter urgente que, en el trascurso de las 24 horas siguientes al recibo de esta comunicación, sean remitidos los informes de la inspección que hizo el SGC al Proyecto Hidroituango”, se lee en la misiva del Ministerio Público.

“Así mismo, dentro del mismo plazo, deben ser enviados a EPM, al gobernador de Antioquia, a los alcaldes de Briceño, Cáceres, Ituango, Medellín, Tarazá y Valdivia y a los voceros de las Juntas de Acción Comunal participantes en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, remitiendo copia de la constancia de su envío al correo antes indicado”, añade el documento de la solicitud.

Según las declaraciones de Pava, desde Gestión del Riesgo de Desastres se ha “advertido estas circunstancias y seguimos insistiendo en que se tomen las acciones que corresponden, pero serán las autoridades responsables y competentes de estos casos quienes adelanten las medidas que para tal efecto consideren. Esperemos que esto no termine en una tragedia, que nos estemos equivocando y realmente no suceda nada, pero donde pase una emergencia tendremos que entrar a revisar las advertencias y las recomendaciones que desde la Unidad hemos realizado frente a la protección de la vida en primera instancia”.

El funcionario se refiere a que luego de un informe realizado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se identificaron problemas de inestabilidad en la presa y dificultades en lo que respecta a las áreas subterráneas, pues estarían erosionadas. “Estos dos informes los hemos considerado en el análisis de riesgos que realizamos, generándonos una grave preocupación y la advertencia a los responsables frente a la puesta en operación del proyecto. Creemos que es irresponsable adelantarlo y ponerlo en marcha sin tener la seguridad y la tranquilidad que debemos ofrecerles a los ciudadanos que están aguas abajo del embalse”, comentó.





