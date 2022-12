“La solución no depende de nosotros”: cónsul de Colombia en Perú sobre los connacionales atrapados en dicho país

Más de cien colombianos buscan regresar al país en medio del estallido social en Perú. REUTERS/Sebastian Castaneda

La cónsul de Colombia en Lima, Ximena Restrepo sostuvo una extensa reunión en conjunto con su equipo de trabajo y más de 100 colombianos que se encuentran en Perú. Restrepo escuchó los principales problemas que aquejan a esta población, y demostró su preocupación ante este álgido contexto.

La dignataria escuchó cada uno de los testimonios de la comunidad, que, desesperada, busca salir de territorio peruano, sin embargo, en las calles la tensión es latente. Varios colombianos expusieron situaciones externas que se han agudizado con esta problemática, pues en el camino se han cruzado quebrantos de salud, calamidades domésticas y eventuales perdidas de trabajo.

Uno de estos casos, es el de la familia Uribe, cuyo representante señaló que están en Arequipa y dos de sus miembros son insulinodependientes. El temor de este núcleo familiar ha aumentado, pues los medicamentos se agotan y no encuentran provisiones en esta jurisdicción, viéndose obligados a regresar a Lima, aunque no han podido.

Otro lamentable caso es el de un colombiano que aseguró haber recibido una triste noticia, pues su padre falleció en Colombia y le urgía regresar a territorio nacional para asistir a las exequias, sin embargo, a pesar de haber recibido las condolencias por parte de la cónsul y ser priorizado, hay incertidumbre sobre su retorno al país.

Algunas aerolíneas cobran altas penalizaciones que ascienden a más de 750 dólares, hecho reprochable por parte de la comunidad. Mientras tanto, varios de los atrapados han coincidido en buscar rutas alternas, incluyendo la posibilidad de cruzar hacia Chile o Bolivia y desde ahí, intentar conseguir un vuelo que los regrese a Colombia.

La respuesta de la cónsul

La funcionaria se comprometió a elevar las solicitudes de la comunidad hasta la Cancillería, la cual es encabezada por Álvaro Leyva. Además, destacó que están interviniendo en el proceso con las aerolíneas, con el fin de que no se cobren multas y se creen estímulos de flexibilidad respecto a la concurrencia de los vuelos.

Restrepo sostuvo:

“Estamos haciendo gestión con las aerolíneas en Colombia, estamos pidiendo que se haga una excepción de las multas, y se dispongan otros horarios, estamos haciendo esta solicitud para que lo tengan en cuenta, pero tampoco depende esta decisión de nosotros estamos haciendo esta gestión para que se considere, porque esto es un tema de fuerza mayor”.

De igual forma, afirmó que por el momento, es imposible habilitar un corredor humanitario que permita acercar a la ciudadanía a zona de frontera o a Lima, pues no hay garantías, así se señalicen los vehículos con insignias especiales.

“Hemos analizado los corredores comunitarios, pero son 125 bloqueos y hasta que no tengamos certeza de que garantizamos la seguridad de las personas, no podremos actuar. No hay una mesa de diálogos para solucionar esta situación, entonces no podemos garantizar que, así tengan la bandera de la Cruz Roja, no les va a pasar nada”, explicó.

Los colombianos atrapados en territorio inca solicitaron que la Fuerza Aérea coopere con las autoridades peruanas, empero, la cónsul Restrepo aclaró que esta situación no tiene nada que ver con el arribo de aviones, pues la coyuntura corresponde al bloqueo en los aeropuertos.

“No hay pistas de aterrizaje ni siquiera para los vuelos de la fuerza aérea colombiana, no hay pistas abiertas. El problema no son los aviones, el problema es que no hay en donde aterrizar, es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, no hay ningún aeropuerto paralelo en Cusco, ni en Arequipa, por lo tanto, no hay alternativa de algún vuelo en este momento”.

Finalmente, algunos de los asistentes a la reunión demostraron su molestia y aseguraron que simplemente los escuchaban, pero no brindaban soluciones, a lo que respondió la funcionaria colombiana que, estaban realizando un balance que les permita evaluar el panorama y crear vías para facilitar el pronto regreso de los connacionales a territorio cafetero.

“El objetivo de nosotros es dar alternativas para ustedes, pero el problema no depende de nosotros, queremos que en donde estén, estén bien. Yo no recomendaría que compren pasajes, porque el tema no está en tener una cantidad de pasajes, nosotros con las aerolíneas estamos haciendo gestiones para que cambien las fechas sin multas y sin exceder tarifas”, concluyó Restrepo.

