Ya van más de 100 quemados en Colombia durante la temporada decembrina

Cifras de quemados tras el día de velitas. (Infobae, Jesús Avilés)

El Instituto Nacional de Salud (INS]), presentó el balance de personas que resultaron quemadas tras la conmemoración del día de las velitas en Colombia; a nivel nacional se registraron 36 lesionados, varias ciudades capitales no tuvieron afectaciones, no obstante, Santander, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca si tuvieron lastimados. Las cifras hasta el momento son mejores que las compiladas desde el año 2019, presentando una reducción del 54,84 %. Hasta el momento no hay víctimas fatales.

Es una tendencia histórica, cada 7 de diciembre se disparan los casos de quemados, el boletín número 8, que incluye casos de este octavo día del mes, ya contabiliza 112 heridos, siendo la jornada de las velitas la que más eventos ha presentado, 36, mientras que en lo corrido del día van 18 lastimados, que son los de la madrugada.

Son 39 los menores de edad que han resultado heridos, una reducción del 58,06 % frente al mismo periodo del año pasado, que aunque es un positivo balance, sigue preocupando a las autoridades por que los niños y adolescentes siguen manipulando estos artefactos explosivos.

Uno de los departamentos que registró 0 casos de quemados fue Cundinamarca, que ha extremado sus esfuerzos para evitar el tránsito y venta de pólvora. Al respecto habló el delegado departamental de Bomberos, capitán Álvaro Farfán:

“Desde la Delegación Departamental de Bomberos, estamos en un trabajo articulado con el Centro Regulador de Urgencias, con la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, realizando monitoreo, acompañamiento, a los 116 Consejos Municipales de Gestión de Riesgo y realizando campañas preventivas para evitar que estas cifras puedan cambiar y continuamos teniendo unas festividades en paz, sin tener situaciones lamentables”

No obstante, las autoridades si atendieron unas 100 quemas o fogatas, que no tuvieron mayor afectación o relevancia, pero, estas actividades, sumado a los paseos familiares podría aumentar el riesgo de incendios, por eso recomiendan extremar las medidas de cuidado tras dichas salidas.

Reporte de quemados INS

Conozca el balance en otras ciudades y departamentos del país

En el más reciente reporte del INS, Antioquia aparece como el departamento con más casos del país, 19, seguido por Bogotá con 10, Cauca tiene 7, los mismos que Cundinamarca y con 5 están Córdoba, Nariño, Santander y Tolima.

Los datos que son alimentados por el sistema Sivigila, que los reportan a través de las autoridades territoriales, asegura que los artefactos con los que más se han lastimado los colombianos son: totes (un 33,3 %), voladores (22,5 %), volcanes (10,8 %), cohetes, 6,3 %, pitos (2,7 %) y luces de bengala (0,9 %).

Otras ciudades como Armenia y Cartagena no registraron quemados durante la jornada, no obstante, el día de velitas hizo que Caldas tuviera sus primeros heridos de la temporada, 3 hombres resultaron lastimados tras la jornada.

“Se presentaron casos de quemados con pólvora a lo largo del territorio colombiano, en Barranquilla, Riohacha, Barrancabermeja y Bucaramanga un caso y en Fusagasugá y Pelaya dos casos. (...) Aquí se hace el llamado a los padres para que se abstengan de manipular estos elementos”, destacó el reporte presentado por la Policía Nacional

La ciudad que más sigue preocupando es Bogotá, la que presenta más quemados, las cifras compartidas por el distrito recuerdan que las fiestas del año pasado dejaron 95 casos, siendo Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Kennedy las más afectadas.

Según la Secretaría Distrital de Salud, en la jornada de velitas se registraron 10 lesionados, un niño de 10, otro menor de 13, y adultos entre los 23 y 40 años. El pedido de las autoridades es a no adquirir pólvora, y denunciar los puntos donde se están comercializando.

