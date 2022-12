Andrés Pastrana señala de “cínico” a Juan Manuel Santos por su posición sobre la legalización de la coca

Andrés Pastrana señala de “cínico” al expresidente Juan Manuel Santos por su posición sobre la legalización de la coca. (Colprensa)

El expresidente Juan Manuel Santos participó en el lanzamiento del libro El mapa criminal en Colombia del senador Ariel Ávila y aseguró que no es imposible legalizar la coca en el país. Las palabras del anterior jefe de Estado causaron sorpresa e indignación en algunos, como el exmandatario Andrés Pastrana, que se pronunció este lunes 5 de diciembre y lo tildó de “cínico”.

“Usted es responsable del aumento de los cultivos de coca de 40 mil a 300 mil hectáreas”, escribió el exjefe de Estado desde su cuenta de Twitter. Ese incremento tendría que ver con el Acuerdo Final de Paz, que se firmó con la extinta guerrilla de las Farc, en 2016 y fue iniciativa del nobel de Paz. “Usted legalizó la coca al volverla legalmente intocable y ahora legalizará con Petro a los narcotraficantes. Vaya y cuente al mundo su narco hazaña”, agregó.

Andrés Pastrana señala de “cínico” al expresidente Juan Manuel Santos por su posición sobre la legalización de la coca. (Captura de pantalla)

Esta no es la primera vez que el también exalcalde de Bogotá habla sobre el papel que tuvo Juan Manuel Santos en la historia de Colombia. Andrés Pastrana también le dedicó un trino cuando el nobel de Paz participó en la Comisión Global de Política de Drogas y manifestó que es necesario que cambie la política del país frente a este tema.

“Que Santos se declare arrepentido de haber combatido los carteles de la droga y reducido con Plan Colombia sus cultivos a 40 mil hectáreas, se veía venir”, comentó el anterior mandatario (1998-2002). Para Pastrana, entre el nobel de Paz y el actual presidente Gustavo Petro existe una “sociedad pronarcos (...) entronizada en un intocable mar de coca, arrastra a Colombia y a su democracia al abismo”.

La posición de Juan Manuel Santos ante la política de drogas

En reiteradas ocasiones, la actual administración ha señalado que la guerra contra las drogas no funciona y “ha fracasado”. Respecto a ese tema, el expresidente Santos habló en el lanzamiento del libro del congresista de la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, y aseguró que no es totalmente imposible pensar en la legalización no solo de la marihuana, sino también de la coca.

Durante su intervención en el Hotel Hilton de Corferias, el expresidente precisó que tenía “una discrepancia con Ariel [Ávila], porque usted dice que es imposible legalizar la coca. Yo digo que no es imposible legalizar la coca”. Una de las razones que había mencionado el senador eran las relaciones que tiene Colombia con Estados Unidos.

“¿Y a cuenta de qué le vamos a tener que pedir permiso a Estados Unidos?”, cuestionó el anterior jefe de Estado (2010-2018).

Seguido a ello, compartió la posición que ya ha planteado este gobierno. “Me convencí de que estábamos en una bicicleta estática, estábamos en una política totalmente equivocada y me convertí, y ahora soy un promotor de abolir la prohibición en el mercado de las drogas”, dijo durante el encuentro y reconoció el papel que tuvo tanto como presidente como ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por esa razón, la legalización de la coca sería una necesidad a los ojos de Santos: “Es lo único que nos va a permitir que la paz total sea exitosa”.

