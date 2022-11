De infarto: el correo electrónico de la DIAN que puso frío a más de uno

Un inesperado correo electrónico sorprendió a más de un contribuyente. Foto captura: usuario DIAN.

Se acerca el último mes de 2022 y las personas ya están pensando en los gastos de la Navidad y el fin de año, por tal manera cumplir con las responsabilidades de la declaración de renta ante la DIAN era algo de suma urgencia y por esta razón tuvieron hasta el pasado octubre para cumplir con el trámite, antes de vencerse los plazos asignados.

Posterior al cierre de esta responsabilidad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales difundió a través de su portal oficial un comunicado de prensa en el que resaltaba un logro positivo al final del recaudo bruto, siendo este de $191.73 billones para la actual vigencia, lo que arroja una variación positiva del 35 % en comparación con el mismo período del año anterior y representa un cumplimiento de meta del 108.4 %.

Además, añadió que en este mismo periodo el recaudo por tributos asociados a la actividad económica suma un total de $152,20 billones, mientras lo recaudado por concepto de tributos asociados con el comercio exterior alcanza los $39,52 billones.

“El recaudo bruto de octubre sumó $14.97 billones, lo que representa una variación positiva del 29.4 % en relación con el mismo mes de 2021″, resaltó la DIAN.

Finalmente, la entidad se mostró agradecida ante la gestión interna como la contribución de los ciudadanos concluyendo que como resultado de las acciones de lucha contra la evasión, entre enero y octubre se logró por gestión un total de $27,6 billones, de los que $21.7 billones corresponden a ingresos efectivos y $5,9 billones a gestión de fiscalización.

¿Pero qué fue lo que dejó frío a más de uno?

En los últimos días, la DIAN envió un inesperado correo masivo a los contribuyentes, enmarcando su agradecimiento por cumplir con sus responsabilidades.

El punto cómico del asunto se presentó cuando más de un contribuyente asoció este correo electrónico como algún tipo de cobro, responsabilidad nueva o hasta una sanción. Esto no pasó por desapercibido y la creatividad de los usuarios no dieron espera en las redes sociales.

“Cuando me llega un correo de la DIAN / Pero es agradeciendo el pago de la Declaración de Renta”

Así reaccionó el usuario de esta red, tras recibir el correo electrónico de la DIAN. Foto vía: @odunass

Otro usuario tuiteó que: “Historia corta: 1 - me llegó un correo de la DIAN. 2 - casi me desmayo. 3 - lo leí y era un mensaje de agradecimiento. 4 - me pareció raro, pero chévere que hasta me contaron en qué se iban a gastar la plata”

La red social de Twitter fue el canal de desahogo de más de uno y hasta permitió el compartir del sentir de cada unos de los contribuyentes que recibieron este correo, “¿A qué genio de la DIAN se le ocurrió enviar un correo de agradecimiento? Casi me matan del susto”, compartió Luis Carlos Pérez G.

A lo que una seguidora le respondió: ”¡A mi me gustó la idea, pero 6 correos es excesivo, y más porque con el primero casi me da algo, empecé hp la contadora no mandó la declaración, y n mil películas más! Ansiedad 100%”.

De manera repetitiva, el DIAN le agradeció a esta usuaria. Foto vía: @elianarojasp

Para otros usuarios el correo enviado por la entidad agradeciendo por el pago de los impuestos ha dejado en evidencia la inversión por sectores, resaltando que: “Ahora si, cuando pelee con un funcionario público podré decirle concretamente con cuánta plata le pago su sueldo”, tuiteó Yeison López.

Así fue el correo electrónico enviado por la DIAN

En primer lugar, el correo electrónico se presentó con el asunto “Agradecimiento Dian”, el cuerpo del mensaje resaltaba el agradecimiento de la entidad a todos los contribuyentes que habrían presentado su declaración y efectuar el pago del impuesto a la renta del año gravable de 2021.

“Aunque la DIAN administra y controla el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, no es la encargada de decidir las asignaciones presupuestarias. Esto se define cada año en el Presupuesto General de la Nación (PGN), que es propuesto por el Ministerio de Hacienda y debatido y aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo, podemos contarle cómo se va a asignar el total de $xx.xxx que usted pagó”, añadió la entidad.

A continuación una imagen que detalla el correo completo:

Este fue el correo difundido por la DIAN, a todo sus contribuyentes que realizaron el pago a tiempo de sus responsabilidades. Foto Cortesía usuario.

