Gusi logró quedarse con vieja pupila en ‘La Descarga’: “Espero ser tu mentor toda la vida”

Gusi le pidió a sus compañeros no darle la trsiteza de robarse a esta concursante

En los más recientes episodios del concurso de canto ‘La Descarga’ cada mentor ha estado escogiendo entre los 44 participantes a los 11 que harán parte de su equipo, cosa que ha generado enfrentamientos cuando varios quieren al mismo cantante. Gusi, por su parte, en el capítulo 16 se fue muy feliz por conseguir quedarse con quien fue su pupila hace varios años.

Se trata de Jenny Ramírez, una joven cantante que en el año 2016 participó en el concurso ‘La Voz Teens’. Su historia con Gusi empezó allí, cuando eligió estar en el equipo del cantante venezolano y él fue su entrenador a lo largo de toda la temporada. El talento de Jenny impresionó tanto a su maestro que este la llevó hasta la final y aunque ella no ganó, sí fue una de las tres finalistas del programa.

Por esta conexión, se pensaría que la joven quería nuevamente estar bajo la enseñanza de Gusi; sin embargo, cuando Carlos Calero se lo preguntó, ella manifestó estar más interesada en aprender de Marbelle. “Siento que por el tipo de música que yo canto me podría enseñar mucho ... con Gusi, pues ya fui su finalista en La Voz Teens, aunque él es mi hogar me gustaría salir de esa casita”.

Jenny Ramírez quería probar suerte con Marbelle, pero los mentores decidieron no interponerse entre ella y Gusi

Por su parte, el mentor venezolano sí manifestó su interés total por quedarse nuevamente con su pupila. “La historia entre Jenny y yo comezó hace mucho tiempo, es una historia que además no tiene fin, yo quiero que ella se quede en mi equipo. Quiero seguir siendo el mentor de su carrera, seguir escuchando esa voz y sé que ninguno de los otros mentores va a poder hacer lo que yo puedo hacer por ella”.

Cuando la joven subió al escenario Gusi miró a sus compañeros, “no me pueden hacer esto”, les dijo, pero ellos no respondieron y solo Marbelle cuestionó a Santiago Cruz y Maía, “¿qué vamos a hacer?”. Jenny interpretó ante los mentores la canción ‘Cucurrucucú Paloma’.

En el momento en que los jurados tuvieron que presionar el botón, efectivamente fue Gusi el más rápido; sin embargo, parece que los otros mentores no quisieron interponerse en esa relación y no trataron de quedarse con la concursante. “El destino nos va a seguir uniendo, vamos a seguir haciendo camino. Estoy sin palabras, y muy feliz de poder seguir aportándole a tu carrera, sabes lo mucho que te quiero y tenerte aquí ha sido una grata sorpresa ... Espero seguir siendo tu mentor para toda la vida”, manifestó el cantante.

La concursante expresó “la voluntad de Dios es perfecta y el destino está escrito y cómo no estar feliz, él es mi padre musical. Él me dio el ‘sí' desde la primera vez y espero no defraudarlo”.

Maía, Santiago Cruz y Marbelle en un acto de solidaridad, dejaron que Gusi se llevara a la participante que más quería

Así funciona la segunda etapa de ‘La Descarga’

Tal y como lo demostró el ejemplo de Carlos Calero, los mentores iniciaron el proceso de ‘La Selección’. En esta nueva etapa, los 44 participantes nuevamente se presentarán ante los cuatro mentores en el ‘tocadiscos’ por dos minutos y medio. Sin embargo, en esta oportunidad necesitan que uno de los jurados sea más rápido que los demás.

A lo largo de su presentación, en cualquier momento, sonará una campana lo que quiere decir que los mentores que quieran que el participante que está en el escenario haga parte de su equipo debe oprimir el botón, el primero que lo haga se quedra con ese talento en su equipo.

Aquí no depende de a qué entrenador quieran los concursantes, sino de la velocidad de cada uno de los mentores. Esta situación generará algunas rencillas entre Marbelle, Santiago Cruz, Gusi y Maía. Al final, cada mentor tendrá 11 pupilos, quienes pasarán a convivir juntos en el ‘campamento musical’.

