Un nuevo caso de abuso sexual en el sistema de TransMilenio en Bogotá investigan la Fiscalía y la Policía

Abuso sexual en SITP de Bogotá.

Se conoció un nuevo caso de agresión sexual en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, donde la víctima presentó su denuncia a través de sus redes sociales.

En la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital, se reportó Karen Pineda en su cuenta de Instagram manifestó que en la ruta 139 del medio de transporte público. “El siguiente video no lo subo con ánimo de que sea una denuncia pública, puesto que no vi la cara del tipo del mismo miedo que tenía, solo vi sus pies y es complicado así”, comentó.

“El video lo subo como adventencia, cuídense mucho. Estoy cansada de esta sociedad de m*erda, estoy cansada de los manezzzz, estoy cansada de su pvta existencia,estoy cansada de la injustica de este país y más cansada aún de la negligencia de las autoridades”, continuó su mensaje.

Para finalizar, su relato concluyó en: “Les dejo mi historia, no es fácil hacerlo pero quiero ser escuchada. Yo sé que no voy a resolver nada y que mi caso va a quedar impune porque simplemente no hay nada que hacer puesto que reitero, no reconozco el rosteo del sujeto.Compas cuídense mucho, seam sororas y tomen agua, lxs amo, gracias por apoyarme”.

“El hombre me empujó contra la ventana y me quedé en shock, indefensa. Me dijo que por mi bien mejor no hiciera nada y me quede quieta. El hombre me toca, me pasa la mano por debajo de la chaqueta y me manosea toda”, expresó la joven.

La víctima denunció que fue agredida y de inmediatio se desplazó a las autoridades para dejar la prueba tanto en Policía como en la Fiscalía para tratar de identificar el agresor.

Por su parte, el teniente coronel Luis González Olmos, comande de la Sijín de Bogotá, explicó que: “En este momento estamos investigando sobre unas publicaciones, sobre un presunto abuso en un SITP. Toda nuestra capacidad institucional con la Fiscalía General de la Nación. Ya hemos investigado algo sobre este hecho y estamos en avances. Ayer recibimos una denuncia y vamos en avances sobre esa investigación”.

Masivos atracos viven los pasajeros de SITP en Bogotá.

En cuánto a TransMilenio emitió un comunicado de prensa en el que “lamenta profundamente y reitera su rechazo enfático a cualquier conducta que genere lesiones a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres dentro o fuera del Sistema”. También específico detalló que se puso en contacto con la víctima para activar las rutas de respuesta y atención interinstitucional.

“Al tiempo que se iniciaron las investigaciones internas a fin de recabar información para aportar a las autoridades competentes en el marco de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido”, puntualizó la entidad de transporte público y le recordó a la ciudadanía los canales de atención ante una situación de violencia o administración: la línea 123 y la línea púrpura (01-8000-112-137).

Finalmente, la Secretaría de la Mujer manifestó que se contactó con Selene Circe —el nombre que usa la víctima en sus redes sociales— por el caso de violencia sexual que vivió en el transporte público. “Le ofrecimos todos los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer para acompañarla jurídica y psicológicamente y buscar justicia en su caso”, se lee en un tweet compartido por la entidad.

