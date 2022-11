William Tesillo podría emigrar del fútbol mexicano hacia un gigante de Argentina

William Tesillo tan solo jugó cinco partidos con el León de Liga MX REUTERS/Amanda Perobelli

Luego de coronarse campeón de la Liga Profesional Argentina, Boca Juniors quiere aprovechar la pausa por la copa del mundo de Qatar 2022 para cerrar las contrataciones de cara a 2023, en el que tendrá el gran objetivo de ganar la Conmebol Libertadores, que en las últimas cuatro ediciones se ha quedado en manos de clubes brasileños.

A pesar de caer el pasado fin de semana ante Racing de Avellaneda por el Trofeo de Campeones, el conjunto Xeneize espera reforzarse de la mejor manera para encarar las diferentes competiciones del próximo año. Los dirigidos por Hugo Ibarra esperan defender los títulos obtenidos en la Copa de la liga y campeonato argentino.

Si bien la junta directiva de Boca trabaja para mantener a gran parte de nómina, también tienen en carpeta a varios jugadores para suplir las bajas que tendrá el Azul y Oro en la defensa tras la lesión de Marcos Rojo, que podría ser reemplazado por un colombiano.

Semanas atrás, el defensor central cafetero Willer Ditta al servicio de Newell’s Old Boys fue vinculado con Boca Juniors, que querría contar con el futbolista de 25 años que recientemente fue adquirido en su totalidad por la escuadra rosarina, ya que sus derechos deportivos pertenecían al Junior de Barranquilla.

Le puede interesar: Selección Colombia le quitaba el sueño a entrenador subcampeón del mundo que estará en Qatar 2022

Otro exJunior de Barranquilla que podría llegar a Boca Junior es William Tesillo que jugó en la última temporada para el León de México. Con el conjunto Manito, el futbolista atlanticense de 32 años disputó tan solo cinco partidos en la liga MX para un total de 2.57 minutos.

De acuerdo a la información del periodista argentino Nacho Bezruk para TNT Sports, William Tesillo es de las opciones para vestirse con colores de Boca el próximo año, dado que es un futbolista polifuncional que puede jugar de central como también por la banda izquierda.

“DEFENSOR EN CARPETA, Informa @nacho_bezruk que Boca sigue la situación del colombiano William Tesillo para reforzar la zaga por la lesión de Marcos Rojo”.

El Independiente Santa Fe, es opción para llegar al Xeneize. Tomado de @TNTSportsAR

El contrato de William Tesillo con León va hasta el 30 de junio de 2023, y su pase tiene un valor de acuerdo al portal especializado en fichajes Transfermarkt de 1.800.000 de euros. Desde 2018 que llegó al balompié Azteca, el barranquillero ha jugado un total de 156 partidos con un saldo de 7 goles por todas las competiciones y tiene en su haber dos títulos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el ex Independiente Santa Fe está en el radar de Boca Juniors, tal y como lo confesó Tesillo en alguna ocasión. “Estuve cerca de ir a Boca, pero no se pudo. En León estoy muy contento, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, ¿por qué no ir? (…) El fútbol argentino es super competitivo, tiene grandes equipos, cualquier equipo puede ser campeón. En algún momento me gustaría poder estar ahí”.

William Tesillo debutó como profesional con la camiseta de Centauros de Villavicencio en 2009. Posteriormente, fue fichado por el Junior de Barranquilla para luego jugar con Independiente Santa Fe, que le abrió las puertas del fútbol de México.

SEGUIR LEYENDO: