Directora de Prosperidad Social cuestiona el proyecto de Región Metropolitana desde Zipaquirá

Diálogo Regional Vinculante en Zipaquirá y la sabana de Bogotá

El Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro mantiene reparos al proyecto de Región Metropolitana en Bogotá y la sabana de Cundinamarca. Un tema que atizó la instalación del Diálogo Regional Vinculante en el municipio de Zipaquirá y dejó en un incómodo momento al gobernador Nicolás García.

Durante la instalación del evento en el Coliseo Arena de Sol, el tema salió a flote. Inicialmente por parte del alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, quien lo abordó tímidamente: “Cuando uno viene a Zipaquirá tiene que tener es la concepción de los ciudadanos que están buscando cómo toda esta zona se convierte en una ciudad-región, es otra cosa, los problemas son otros, las potencialidades son otras”, dijo en comparación con la anterior participación de los diálogos en La Guajira.

Pero el clima se atizó cuando le tocó la palabra a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, quien planteó los reparos que tiene el Gobierno al proyecto respecto a los impactos ambientales, la falta de concertación pública y reiteró la invitación a replantear el proyecto atendiendo los reclamos de las comunidades.

“Quisiera hacer un llamado especial en este día, porque sabemos que en este momento cursa un proyecto de ley metropolitana, una apuesta que concierne a los cundinamarqueses, que va muy avanzada, pero que le falta un elemento esencial que es precisamente el que estamos haciendo acá el día de hoy: la participación política de los cundinamarqueses. Este gobierno está comprometido con la participación política, con el ordenamiento alrededor del agua, con una apuesta ambiental sostenible, es un gobierno que quiere escuchar a las comunidades para construir con base en ello su plan nacional de desarrollo”, sostuvo Rusinque.

No es la primera vez que cuestionan la participación de la ciudadanía y los habitantes de la sabana bogotana en el proyecto. También lo había hecho la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien a través de un concepto le solicitó a la alcaldesa retirar el proyecto que cursa en el Concejo para aprobar el ingreso de la ciudad en la Región Metropolitana.

“Esta y muchas necesidades de la región son de la principal atención del Gobierno nacional. Desde el gobierno se ha extendido una invitación precisamente tanto a la región como a la alcaldesa de Bogotá para que juntos repensemos este modelo, conforme a las apuestas del Gobierno nacional, conforme a una apuesta por la defensa del medioambiente, la crisis por la temporada de lluvias y la apuesta mayoritaria de la ciudadanía en torno a un modelo que se forme de ordenamiento en torno al agua, de la defensa de un desarrollo sostenible que nos permite que se abra el debate”, agregó la directora del DPS.

Esa solicitud ya había despertado la molestia de la alcaldesa Claudia López con el Gobierno nacional. El proyecto ya pasó el primer debate y desde el martes está programada la discusión en plenaria para concluir esta semana con la votación final, que se habría adelantado después de que inicialmente se consideraba para finales de noviembre.

Después de Rusinque participó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, pero su intervención estuvo interrumpida por la manifestación de un grupo de personas en contra del proyecto y una pancarta que rezaba “No a la Región Metropolitana sin participación ciudadana”.

Para esquivar la polémica, el gobernador aseguró que en el evento había habitantes de municipios que no corresponden a la sabana y, por tanto, que no los afecta directamente el proyecto de ciudad-región, por lo que la discusión no podía sentarse exclusivamente en esa iniciativa.

“Aquí hay gente que está en favor de la Región Metropolitana y quienes quieren que tengan otro tinte y que se pueda discutir y dialogar. Simplemente decirles a todos con aprecio, cariño y respeto que hemos venido a escucharlos a todos y que este espacio debe ser para construir, no solo sobre la región sino sobre todos los puntos. La región metropolitana es un punto de muchos que se vienen a tratar acá, de la troncal del río Negro, de la troncal del Guavio, de cómo podemos irle comprando los productos a nuestros campesinos”, señaló.

Al alcalde de Zipaquirá también le tocó una intervención cortada por los gritos de protesta, especialmente por la falta de agua en el municipio. “Es indispensable sentarnos como iguales para poder hablar de temas comunes que a través de una región metropolitana se pueda consolidar. Es muy importante garantizarlo, así que le damos las gracias a todos los que están aquí, a los que pensamos diferente, con el absoluto respeto, hagamos que se incluyan nuestras necesidades en el plan de desarrollo nacional”, concluyó.

