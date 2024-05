Diana Ángel se reencontró con Culotauro tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: qué pasó

Los dos exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' tuvieron un sorpresivo encuentro a pocos días de la eliminación de la actriz - crédito @brigittevelasco/Instagram

Aunque pasó por puntos altos y bajos, Diana Ángel fue una de las celebridades que más destacó en La casa de los famosos Colombia. Si bien abandonó el programa del Canal RCN y ViX en la gala de eliminación del pasado domingo 12 de mayo, luego de recibir la menor cantidad de votos por parte de los televidentes, su actitud abierta representó momentos destacados durante el desarrollo de la convivencia.

Ya fuese por sus roces constantes con Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo u Omar Murillo, la evolución de su relación con Miguel Melfi, o su actitud más cercana con Ornella Sierra y, sobre todo, Culotauro, la hicieron uno de los nombres destacados de la temporada.

Justamente, su relación con el comediante representó uno de los “noviazgos” que siguieron los televidentes durante los cerca de dos meses que duró el participante, hasta que este fue eliminado a inicios de abril. A partir de ese momento siguieron momentos de dudas sobre si podría continuar o no en el programa, pero pese a ello finalmente resistió hasta que llegó su momento de abandonar el reality.

Con su salida, surgió la duda de si se reencontraría con Culotauro de inmediato o esperaría un tiempo prudente para hacerlo, en vista de la actitud distante que este asumió con ella cuando visitó la casa semanas atrás, durante la dinámica de congelados. Pero con ambos libres de ataduras con el programa de telerrealidad, esta vez el reencuentro fue más afectuoso.

Ambos participantes desarrollaron una estrecha relación durante su tiempo en el programa de telerrealidad -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Así fue el reencuentro entre Culotauro y Diana Ángel

El momento fue captado por Brigitte Velasco, productora de La casa de los famosos Colombia. Esta subió un clip cuando Culotauro ingresó a la sala de maquillaje en la que se encontraba Diana y ella, tras percatarse de su presencia, no dudó en recibirlo con un abrazo. “Bienvenida a la realidad”, dijo el comediante, mientras Brigitte, que grababa, señaló: “¿Qué tal este encuentro?”.

Ante este comentario, Diana afirmó: “este encuentro está extraño, sí, no queremos cámaras”, por lo que se cubrió el rostro mientras se encontraba sentada en el tocador. De momento no se han conocido más detalles del reencuentro, pero las fuertes emociones que desató despejan cualquier duda de un distanciamiento entre ambos.

Diana Ángel habló de su relación con Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’

Culotauro y Diana Ángel tuvieron un romance dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Tras su salida del reality show, la actriz habló en profundidad con Infobae Colombia acerca de su estrecha relación con el comediante, y no dudó en describirlo desde el principio como “un man brillante”.

Explicó que su facilidad para hacerla reír fue decisiva para que se acercaran. “Se convirtió en ese personaje con el que yo me levantaba todos los días pensando en qué vamos a hacer hoy, cómo nos vamos a encontrar en el corredor, si vamos a hablar con qué acento, cómo nos vamos a insultar, a querer, a darnos un beso… ¡eso fue evolucionando una locura!”, señaló.

La relación entre ambos se desarrolló tanto que comenzó a generar inquietudes entre los equipos, pues justamente eran rivales.

“Ya todo el mundo estaba hablando de eso. Cuando Diana vaya a nominar a alguien no va a nominar a Culotauro, esto va a ser un problema y de repente en una nominación me hicieron llorar diciendo que es que Culotauro me había hecho no sé qué…”, recordó y añadió que ese fue el motivo por el que decidieron poner un alto en lo que estaba pasando entre ellos, pese a lo difícil que fue para ella seguir a cabalidad esa decisión.

Sobre la salida de Culotauro de la casa, Diana afirmó que esta se dio de manera inesperada. “Nadie estaba preparado para que él se fuera (...) en un juego como ese es como si se hubiera muerto. Eso fue un Fatality de Mortal Kombat, no lo volvimos a ver. Alfredo y yo nos quedamos fritos ahí dentro”, afirmó.