Denuncian caso de abuso sexual en estación de TransMilenio en el norte de Bogotá

Una joven bogotana aseguró que un habitante de la calle la abordó en la estación, la amenazó y la obligo a hacer actos sexuales. Foto: TransMilenio

Una denuncia pública que se hizo a través de las redes sociales ya se viralizó y la ciudadanía exige justicia. Se trata de un caso de abuso sexual en una estación de TransMilenio en el que la víctima es una menor de edad.

Una joven bogotana identificada como Hilary Castro, de 17 años de edad, utilizó sus redes sociales para denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes 31 de octubre, cuando se celebraba la tradicional fiesta de Halloween.

Con lágrimas en los ojos, aseguró que decidió denunciar públicamente lo que ocurrió, pues al denunciar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes se vio frente a un proceso “totalmente revictimizante”. Añadió que hace la denuncia porque desea que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo.

En su mensaje, la joven además cuestionó la inseguridad al interior de las instalaciones del sistema de transporte. Indicó que cuando los hechos ocurrieron no había presencia de la Policía y tampoco vigilantes.

“El día de ayer fui victima de abuso en la estación de Trasmilenio la Castellena no habia ni un solo celador o policía cerca, Hoy al interponer la denuncia solo recibí todo un proceso totalmente revictimisante y simplemente me queda volver el día de mañana a seguir con este proceso. Hago esto publico por qué no quiero que esto le vuelva a suceder a otra mujer y hacer un llamado a la alcaldía de que tan seguro es esta mierda de transporte público”, escribió en su publicación en Instagram.

El desgarrador relato de la víctima de abuso sexual en TransMilenio

El el video que publicó en sus redes sociales, aseguró que los hechos ocurrieron en la noche del 31, cuando se bajó en la estación La Castellana y un sujeto la abordó.

“Iba en a ruta B12 y me bajpe en estación de La Castellana. Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mriar para todos los lados, procede a sacar algo de la maleta. Yo lo único que hice fue intentar caminar más rápido porque era una estación totalmente vacía, donde no había un solo policía, un solo celador”, relató.

“Se viene corridendo detrás mío y me amenaza con un cuchillo diciéndo que le de todo. Tenía un canguro puesto, se lo doy, empieza esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular pero me quita el canguro, me empieza a amenazas y a decirme muchas cosas obscenas”, añadió.

Posteriormente, según la denuncia, el sujeto continuó las amenazas para que ella saliera de la estación con él. El hombre logró su cometido y de acuerdo con el relato, la abusó.

“Yo entro totalmente en shock y no puedo responder a nada, quedo sumamente pasmada con lo que está pasando y este hombre procede a sacarme de la estación. Me bajó de la estación a punta de amenazas, me llevó hasta detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalos y me obligó” a hacer actos sexuales.

Luego, al notar la presencia de dos ciudadanos en la estación de TransMilenio, el delincuente huyó y la joven se acercó a pedir ayuda. Los dos jóvenes le brindaron apoyo y la acompañaron hasta el punto donde inicialmente se iba a encontrar con sus amigas.

La denuncia: un proceso revictimizante

La joven aseguró que yya estando en su casa no quería ni salir de la habitación, solo podía llorar. Sin embargo, su mamá la convenció de acercarse a la Unidad de Reacción Inmediana (URI) de la 38.

Al llegar al lugar, le aseguraron que no podían recibir la denuncia pues ella era menor de edad y esos casos se trataban en la sede del Ricaurte. En esa URI tampoco la quisieron atender indicando que el abusador era mayor de edad y ahí solo se relacionaban casos de menores de edad.

Además, indicó que se comunicó con la línea policíal de TransMilenio pero esta estaba fuera de servicio.

“Estoy cansada de que los procesos judiciales sean totalmente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas”, puntualizó la joven que pide justicia en este caso y que las autoridades le hagan frente a estas situaciones.

