Sacan de un vuelo a México a una mujer que viajaba con su gato porque desconocía el manual del piloto

Imagen de referencia de una mujer con un gato. Foto: Getty Images

Un paseo a México, que iba a realizar junto con su novio y con su gata, resultó una pesadilla para una mujer que Instagram se identifica como Daniela Cuesta y que, a través de esa red social, narró que la obligaron a bajarse del avión básicamente porque desconocía una de las reglas del manual del piloto.

El singular hecho ocurrió en la noche del domingo 30 de octubre, pese a que preparó su viaje con bastante tiempo de antelación y aseguró que pagó y cumplió con las condiciones para trasladarse al país norteamericano con su minina.

“Son las casi 2 de la mañana del 31 de octubre y vengo a contarles que tuve una situación demasiado demasiado jarta y humillante con la aerolínea de Wingo (...) Hace un par de meses compré tiquetes para irme de vacaciones con mi novio (...) un par de semanas (atrás) se decidió que iba a viajar con mi gata por lo que por medio de la página de Wingo hice la compra del tiquete (...) para que viajará conmigo como mascota en cabina y costó alrededor de 400.000 pesos”, inició su relato.

Cuesta aseguró que a ella le indicó la misma aerolínea, cuando adquirió el billete para su animal de compañía, que no habría inconveniente en que realizara ese viaje.

“Se me descontó la plata, todo muy normal, me llegó el comprobante al correo (...) Al llegar al aeropuerto, y al momento de hacer el chequeo de las maletas y todo el tema, en el counter me pidieron los documentos del gato. Todo estaba al día y se hizo, como corresponde, y me dijeron que sí, perfecto viajas con tu gato chévere, que te vaya muy bien (...) Pasamos Migración (...) no hubo ningún problema me dejaron seguir me monté al avión”, contó.

Sin embargo, una vez estuvo adentro de la aeronave, una de las encargadas de atender a los pasajeros le dijo que en cabina no podían viajar los fines de semana mascotas y ahí comenzaron los problemas.

“De repente la auxiliar del vuelo se acerca a nosotros y nos pregunta si el gato es animal de apoyo emocional o mascota. A lo cual yo dije mascota. Seguido de esto nos indica que no es posible que viaje, ya que las mascotas no podían viajar en cabina los fines de semana, solamente los animales de apoyo emocional. Nos obligaron a bajar del avión”, continuó su relato.

Posteriormente, ella se dirigió con la encargada del servicio al cliente de la aerolínea que después de hacerla esperar media hora, y de que se quedara sola con su gata -ya que el novio para no perder el vuelo se fue para México-, le indicó que si bien en las condiciones del pasaje no se establecía la señalada restricción, la misma sí estaba dentro del manual del piloto.

“La supervisora de Wingo, Paula Quintero, salió con la peor actitud, muy hostil. Le pedí el favor que me enseñara dónde estaba esa política de viaje de mascotas, porque antes de comprar el tiquete para mi gato las leí y leí todos los términos y condiciones y por ninguna parte aparece la excepción por la que me bajaron (...) La supervisora sale y me responde que esa información no está en la página, sino que en el manual del avión”, le contestó.

Finalmente, la solución que le dieron era que tenía que solicitar el cambio del tiquete al otro día al hacer check-in con el código que tenía, no obstante, para lograrlo tuvo que lidiar con otra encargada que no sabía del inconveniente.

“Desconocía la situación de anoche, no había un registro de lo que le estaba comentando. Nunca me dijeron nada de la política de las mascotas para los fines de semana, ni la negaban ni la defendían. Al final, me cambiaron el tiquete”, finalizó su historia.

SEGUIR LEYENDO: