Ministerio de Transporte confirma que el costo del Soat va a bajar

En noviembre se espera que el Ministerio de Transporte haga público el nuevo manual tarifario, con el que se implementen los nuevos valores del Soat a nivel nacional

La controversia alrededor de los precios del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (Soat), especialmente entre los motociclistas, han motivado un fuerte debate nacional que obligó al Ministerio de Transporte a tomar cartas en el asunto. Todo parece indicar que noviembre será un mes decisivo en esta discusión, puesto que será cuando se publique el manual tarifario con el cual se definirá el nuevo valor del Soat, de acuerdo con lo expresado por la cartera en las últimas horas.

En entrevista con Blu Radio, el ministro Guillermo Reyes comentó que ya hay un borrador de este manual, que se espera publicar en el mes de noviembre, para dar a conocer el nuevo valor del Soat en Colombia:

“Estamos haciendo la revisión del manual tarifario para que en noviembre lo tengamos y, con él, muy seguramente van a bajar las tarifas del Soat. Eso está en manos del Ministerio de Salud y la Adres que son los que definen el manual tarifario, pero la orden del presidente es que lo hagamos en la mayor brevedad”, dijo el ministro a Blu Radio.

El jefe de cartera precisó que aún no hay fecha concreta de cuándo se dará a conocer el manual tarifario, “pero la orden del presidente es que lo hagamos en la mayor brevedad”.

Cabe recordar que este es uno de los compromisos que adquirió el Gobierno durante las negociaciones con los motociclistas, taxistas, camioneros y otros actores del sector de transporte en el país, tras las manifestaciones públicas de descontento del pasado 12 de octubre. Los motociclistas en particular, han manifestado que el precio actual del Soat es la principal dificultad para adquirir uno. Una de las causas que más señalan los afectados para explicar esta situación, es que las aseguradoras sostienen que como actores viales, son los motociclistas quienes provocan la mayoría de accidentes en las calles y carreteras del país. Por ello, argumentan que necesitan un margen viable para respaldar la atención en salud de las personas que sufren accidentes causados por motociclistas, que se vería reflejado en el costo más elevado del Soat en los motociclistas.

De acuerdo con datos del Ministerio de Transporte, aproximadamente el 50 % de los conductores han afirmado tener problemas con la expedición del Soat, por lo anteriormente mencionado. Tomando en cuenta esto, el pasado 12 de abril la entonces ministra Ángela María Orozco acordó revisar junto con la Dirección de Tránsito de la Policía la posibilidad de que los conductores que aún no puedan movilizarse por no tener el Soat lo hagan con normalidad de manera temporal, con las garantías de que no serían sancionados.

En consecuencia, el ministro Reyes viene haciendo hincapié en la necesidad de revisar tanto los precios como la efectividad en la cobertura del Soat, por lo que anunció la creación de unas mesas de trabajo en cooperación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Financiera, la Policía de Tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). El objetivo de estas reuniones será combatir los casos de fraude que se vienen presentando alrededor del Soat.

En su cuenta de Twitter, Reyes denunció que hay una cultura de evasión ya establecida en el país que se debe combatir, luego de participar del 10 Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad. No solo por los beneficios que deja de percibir el Gobierno con las falsificaciones del documento, sino con el propósito de que se reduzca la siniestralidad en las vías del país y existan más garantías de cobertura en caso de accidentes:

“Con respecto al Soat, hemos evidenciado tres grandes problemas: la evasión, el fraude y la siniestralidad. Estamos trabajando en una Mesa Intersectorial para encontrar una pronta solución, que esperamos tener en el mes de noviembre”

Publicación del ministro en su cuenta de Twitter

