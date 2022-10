Tatán Mejía y Variel Sánchez respondieron a las críticas por su rol como padres

Tatán Mejía y Variel Sánchez respondieron a sus seguidores los ataques por la forma en que llevan la crianza de sus hijos. Tomadas de redes sociales @tatanmejia y @varielsanchez

En las últimas horas, se conoció un video en el que una de las hijas de Tatán Mejía y Maleja Restrepo todavía dormía con sus padres, motivo por el que recibieron cientos de críticas de los internautas al no tomar una decisión y permitir que este tipo de situaciones se repitan constantemente con la pequeña Macarena.

Pese a que el exparticipante de MasterChef Celebrity siempre ha hecho énfasis en que este tipo de situaciones no les prestaba mucha importancia, a través de sus InstaStories decidió compartir su opinión de manera contundente a las críticas que comenzó a recibir desde hace algunas semanas en su faceta como padre.

Al igual que ha hecho en otras ocasiones respecto a lo que ocurre en su vida personal, en esta oportunidad el deportista no tuvo reparo en responder a todas estas críticas de forma contundente, pues ya los ataques no vienen en su contra, sino que también ha comenzado a influir en la relación con sus hijas Macarena y Guadalupe.

Su paso por el reality de cocina del Canal RCN hizo que se ganara el cariño de sus seguidores, sin embargo, como ocurre en la mayoría de ocasiones, las acciones de las celebridades no tienen buena recepción entre los internautas y no están de acuerdo con su actuar en diferentes situaciones como le ocurrió en esta oportunidad con Macarena y su deseo de no dormir sola.

En sus redes sociales, Tatán Mejía y Maleja Restrepo han dejado evidencia que no están criando a sus hijas como se supone que tradicionalmente lo harían los padres de familia por lo que reprocharon la apariencia física de ellas al aparecer despeinadas, realizando actividades de alto riesgo como conducir una moto e incluso, por inculcarle en ocasiones comportamientos propios de los varones.

“He recibido un par de mensajes que mi hija muy despeinada, que la peine, que por qué mi hija duerme conmigo, que la saque, que por qué mi hija no va al colegio, que la lleve”, este último recordando el momento en que decidió involucrarse con MasterChef Celebrity y las grabaciones no le permitían llevar a sus hijas todos los días al colegio por la falta de tiempo.

Las críticas han sido constantes en las últimas semanas, pese a que la pareja de celebridades han demostrado que son unos padres que siempre están pendientes de la buena crianza de las niñas. Por esta razón, Tatán Mejía no se aguantó más y decidió responder contundentemente a esta situación:

“Si usted quiere mandar a sus hijos al colegio todos los días, mándelos, si usted no quiere que sus hijos duerman con usted, sáquelos de su cama, si usted quiere peinar a sus hijos, péinelos. Pero si a usted le incomoda que mi hija haga esas cosas, busque ayuda, de verdad que la necesita”, concluyó el deportista profesional en sus redes sociales.

El deportista profesional reaccionó por los comentarios de la forma en que lleva la crianza de las niñas

Variel Sánchez demostró su apoyo a Tatán Mejía

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que el actor Variel Sánchez, que se ha convertido uno de los mejores amigos de Mejía dada la cercanía que tienen en sus casas e incluso, han hecho contenido para redes sociales juntos, expresó su apoyo incondicional y dijo que también había sido blanco de las críticas de algunos haters por la forma en lleva la educación de sus hijos.

El actor señaló que también ha sido blanco de críticas de sus seguidores por el mismo tema

“Buenos días, estaba viendo unas historias de mi parcero de alma, de mi hermano Tatán en el que la gente le está diciendo que por qué no peinaba a la niña, que por qué la duerme con ellos, que por qué… Y a mí me pasa lo mismo, que por qué peluqueamos así a Ramón, que por qué peluqueamos así a Valentín, y que yo por qué tengo esta barba, y que por qué tengo este pelo… Si le incomoda tanto, como dijo mi parcero Tatán, busque ayuda”, fueron las declaraciones del actor.

Es de resaltar, que Variel Sánchez sostiene una relación con la actriz Estefanía Godoy, con quien tiene dos hijos: Ramón y Valentín, por lo que se sintió identificado con la situación que vive el deportista profesional y decidió mostrar empatía con sus declaraciones.

