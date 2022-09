Fasecolda advierte sobre suplantación de su nombre para vender pólizas Soat: van 300 casos registrados

El SOAT electrónico se implementó en agosto del 2017 y que se puede comprar en línea en cualquiera de las plataformas de las compañías de seguros. FOTO: Archivo Particular

Mediante la suplantación del nombre de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), personas inescrupulosas ofrecen pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) a través del sitio web http://fasecold.com.co.

Por eso, la entidad advirtió que este es el gremio de las compañías de seguros y no comercializa este tipo de seguros.

Fasecolda informó este martes que en los últimos seis meses el sector tuvo conocimiento de más de 300 casos de estafa bajo esta modalidad. Por eso, desde marzo promueve la campaña #NoCaiga, que busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de adquirir sus seguros a través de canales autorizados.

Para evitar ser víctima de fraude, Fasecolda hizo varias recomendaciones:

- Desconfíe de ofertas de pólizas de Soat con descuentos altos.

- No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.

- No adquiera pólizas cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales.

- Verifique con la compañía de seguros, a través de un intermediario autorizado por la aseguradora para expedir las pólizas de Soat.

- Consulte la idoneidad de los intermediarios de seguros (personas naturales y/o jurídicas) para comercializar seguros a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros.

El drama que vive el Soat

Es de recordar que recientemente el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que al Soat lo está matando el fraude, debido a que, como las compañías de seguros son las mejores pagadoras del sistema de salud, algunos prestadores inflan las atenciones de heridos hasta los topes permitidos por coberturas. También indicó que a julio de 2022 la industria aseguradora tuvo una producción de 23,4 billones de pesos en primas, lo que representó una variación del 20 % con relación a julio de 2021.

“El flagelo del fraude también afecta a la industria aseguradora. Trabajamos junto a Fiscalía General de la Nación, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)y la Superintendencia Financiera porque el fraude y la estafa están a la orden del día. Por eso, le recomendamos siempre acudir a canales autorizados de las aseguradoras”, anotó el dirigente.

Además, dijo que la evasión es un gran problema, pues de los 17,6 millones de vehículos que hay en el país, el 47 % no tienen Soat. De igual forma, que hay 10,4 millones de motos en Colombia, de las cuales el 61 % no tiene Soat.

“La accidentalidad vive una explosión. En este sentido las cifras son preocupantes, pues en julio eran 440.000 heridos en las calles y carreteras del país y todo indica que terminaremos el año en 900.000 heridos. Antes de la pandemia eran 700.000 heridos por año. Mientras tanto, a julio eran 4.400 muertos y todo indica que cerraremos el 2022 en 9.000 muertos”, lamentó al señalar que el 87 % de los muertos y heridos están relacionados con accidentes donde está vinculada una moto.

Dijo que la moto es una herramienta de transporte de millones de personas que no encuentran un servicio público eficiente y digno, realidad que no fue acompañada por el Estado, ya que este no le enseñó al motociclista a conducir su vehículo y a comportarse como actor vial prudente y responsable.

También manifestó que el Soat funciona tan bien que mucha gente lo quiere utilizar para lo que no es.

“Hay sobrecostos, cobros dobles. Hay personas que tienen accidentes en sus casas y lo cobran como si fuese accidente de tránsito”, agregó.

Dijo que el sector asegurador denunció que hay fraudes por más de 440.000 millones de pesos, mal que lo tiene en una situación crítica. Además, que las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al Soat por cerca de 456.000 millones que se denunciaron ante las autoridades competentes.

