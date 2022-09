Polo Polo se refirió a los insultos contra Francia Márquez durante la marcha: “Los verdaderos racistas son ustedes”

El representante a la Cámara se refirió a las declaraciones de la manifestante que realizó comentarios racistas. Foto: Twitter - Polo Polo / Captura de pantalla

Para algunos miembros de la oposición la marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro que se llevó a cabo el pasado lunes 26 de septiembre fue todo un éxito y resaltaron la participación masiva por parte de miles de ciudadanos que salieron a las calles a rechazar algunos de los proyectos del nuevo jefe de Estado. No obstante, hubo otra situación que se presentó a lo largo de la jornada que fue duramente cuestionado por miembros de diferentes colectivos políticos, se trata de la manifestante que realizó comentarios racistas en contra de Francia Márquez.

En un video que se volvió viral rápidamente en las redes sociales aparece la mujer en cuestión en medio de las protestas en contra del gobierno de Petro y allí realizó varios comentarios racistas, una situación que fue rechazada categóricamente por diferentes políticos e incluso del mismo presidente Gustavo Petro.

La manifestante aseguró que, “el simio ese qué, porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio. Los simios gobernando. Francia Márquez es un simio, qué educación puede tener un negro. Los negros roban, atracan y matan, qué educación tienen (...) los blancos no roban mucho. Le parece que uno no se debe manifestar, cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando. Te parece bonito Venezuela, que está regida por el Cartel de los Soles. Sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro, volver a América Latina comunista”,

Mujer arremete de manera racista en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Vídeo: Diáspora Social

Estos comentarios indignaron a muchas personas y varios de ellos cuestionaron al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, quien obtuvo la curul de la circunscripción afro y le pidieron que se manifestara al respecto de los polémicos comentarios de la mujer. El congresista, quien se ha declarado en oposición al gobierno de Petro, respondió y aseguró que los “verdaderos racistas acá son ustedes”.

“A ver izquierdistas, yo no tengo q responder ni soy responsable por el racismo de un individuo. Ni tampoco pueden generalizar la marcha diciendo q TODOS lo eran. Les dejo este video donde muchos “blanco” le expresan su cariño a un negro ¡Los verdaderos racistas acá son ustedes!”, afirmó el congresista en sus redes sociales.

La periodista Mónica Rodríguez también cuestionó a Polo Polo en las redes sociales sobre lo sucedido y el representante a la Cámara respondió, “A ver, presentadora discontinuada ¿q ha dicho usted de la masacre de negros q hay en el Cauca, impulsada por los despojos del CRIC, q apoyan a su presidente Petro? NADA! En vez de estarme preguntado bobadas, exígele a su vicepresidente q defienda las tierras de los negro cuácanos”.

Miguel Polo Polo no fue el único miembro de la oposición que se manifestó al respecto, ya que el excandidato presidencial Enrique Gómez, a diferencia del congresista, rechazó los comentarios realizados por la mujer en contra de la vicepresidenta Francia Márquez y pidió que las manifestaciones no se pueden opacar por el comentario de una persona.

“No se puede estar de acuerdo con manifestaciones racistas contra nadie. Las multitudinarias marchas no pueden quedar opacadas por un personaje que la emprende de manera vulgar y violenta contra Francia Márquez. Así no es y no será. Completo rechazo a ese tipo de expresiones”, aseguró Gómez en sus redes sociales.

