Indignante caso de homofobia en TransMilenio: “Me escupió 7 veces mientras la gente que iba en el bus solo miraba con asco”

Grave hecho de intolerancia se vivió en TransMilenio cuando un joven denunció haber sido víctima de un hombre que lo golpeó y escuchó por ser parte de la comunidad LGBTIQ+

En Bogotá, el sistema de transporte masivo TransMilenio es objeto de constantes denuncias por parte de la ciudadanía, quienes se quejan de la falta de buses para movilizarse a lo largo de las líneas, casos a los que se suman la inseguridad de la capital y ahora, un terrible caso de homofobia por parte de un ciudadano hacia un joven estudiante que pertenece a la comunidad LGBTIQ+.

Esta denuncia fue realizada por un joven que responde al nombre de Camilo, en la cual a través de un hilo de mensajes que compartió a través de su cuenta de Twitter, detalló la cruel manera en la que fue tratado por un hombre que se subió al mismo bus en el que se movilizaba y empezó a vociferar una serie de improperios en su contra.

“En #Bogotá NO se puede ser”, así comenzó el relato del universitario que contó que hacia el mediodía del pasado 20 de septiembre se dirigía camino a la institución en la que estudia: “… En la ruta H13 de TransMilenio fui agredido por un hombre que empezó a gritar insultos homofóbicos hacia mí y me agredió físicamente”.

Terrible caso de homofobia en TransMilenio es denunciado por un joven a través de redes sociales. Tomada de Twitter @PelosNecios1312

Según relato Camilo, trató de hacer caso omiso a este tipo de agresiones en contra de su humanidad y su orientación sexual, pues en el mismo sistema de transporte masivo ya había sido víctima del hurto de sus documentos mientras escuchaba música a todo volumen con sus audífonos, mirando hacia las estaciones a ver si encontraba personal de apoyo para el mal momento que estaba pasando.

“El hombre cada vez me miraba con más odio, decidí bajar el volumen y poner más atención a lo que estaba pasando. Efectivamente, seguía y seguía…”, en ese momento, el universitario optó por intentar grabar con su celular, pero en ese momento el atacante empezó a escupirlo.

Joven denunció caso de homofobia mientras se dirigía a la universidad en el sistema de transporte masivo de Bogotá. Tomada de Twitter @PelosNecios1312

Le puede interesar: En Medellín se dejarán de vender vehículos a gasolina desde el 2035, aseguró el alcalde Daniel Quintero

Y agregó en el hilo de Twitter: “Su saliva me cayó en las manos, en la ropa, afortunadamente llevaba tapabocas … Bajé el celular y no intenté grabar, pero él no paraba. Me escupió 7 veces mientras la gente que iba en el bus solo miraba con asco. Mi cuerpo entró en pánico”.

Joven denunció grave hecho de homofobia en TransMilenio. Tomada de Twitter @PelosNecios1312

La víctima señaló que ninguna de las personas que se encontraban al interior del articulado fueron capaces de hacer algo para intentar detener los ataques del hombre, quien posteriormente tomó del cabello a Camilo y comenzó a golpearlo contra los tubos amarillos de los cuales se sostienen las personas. Inmóvil por el susto que le provocó el ataque, el hombre se baja del bus y acto seguido, rompe la ventana que está detrás del afectado.

Allí, el universitario señaló que solamente sintió las miradas de los pasajeros que lo juzgaban por la manera en la que probablemente estaba vestido, y escribió: “Trato de buscar ayuda, pero en las estaciones no hay Policía, ni guardias de seguridad… Me bajo, no aguanto, me rompo y me pongo a llorar”.

Denuncian hecho de homofobia en TransMilenio. Tomada de Twitter @PelosNecios1312

Finalmente, Camilo llega a la universidad y ofendido por la inquietante escena que vivió en el sistema de transporte masivo el cual calificó como obsoleto, inseguro e ineficiente, se lavó las manos y rompió en llanto nuevamente por la furia que le produjo el hecho y del cual, los pasajeros no hicieron nada para intentar defenderlo.

“Lo hago público porque quiero ponerles en alerta y porque no contarlo es seguir invisibilizando las violencias de las que seguimos siendo víctimas”, concluyó.

Homofobia en TransMilenio. Tomada de Twitter @PelosNecios1312

SEGUIR LEYENDO: