Polo Polo rechaza la paz total y afirma: “Tenemos un pendejo de comandante en jefe”

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, rechazó algunas de las acciones de gobierno con respecto a la “Paz total” y con las cuales esperan poder entablar diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. El congresista también recordó algunas de las palabras mencionadas recientemente por Eliecer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, máximo comandante del grupo guerrillero en las que asegura que “las guerras son necesarias”.

Miguel Polo Polo, quien hace parte de la oposición al gobierno de Petro, manifestó en varias ocasiones que no estaba de acuerdo con la idea de alcanzar una paz total, ya que esta, como los acuerdos de Paz con las FARC, podrían llevar a la impunidad. Por esta razón el representante a la Cámara se refirió a lo mencionado por el comandante del ELN y de pasó criticó al presidente Gustavo Petro.

En un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, Polo Polo aseguró que, “no somos de la idea de una paz total, las guerras son necesarias”: comandante del ELN ¿Qué dirá ahora el presidente twittero? Les quito las órdenes de captura, no les fumigará el negocio, no los extraditará y estos se le burlan en la cara. Tenemos un pendejo de comandante en jefe”.

El representante a la Cámara por la circunscripción afro se refirió a las palabras mencionadas por alias ‘Antonio García’ en las que aseguró que, “la paz total tiene dos acepciones, dos formas de verse: una que puede ser ausencia de conflictos en una sociedad, y eso es equivocado, toda sociedad va a tener conflictos porque siempre van a haber diferencias, contradicciones, la misma vida presenta situaciones que no se ven de la misma manera, entonces, las colectividades sociales siempre van a buscar caminos para resolver; entonces, el conflicto es una respuesta a imposiciones”.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha mostrado avances para acercarse a un eventual diálogo de paz con el ELN, el máximo comandante del grupo guerrillero manifestó que, “nosotros no podemos entrar en ese mismo costal, sí vamos a dialogar, sí vamos a conversar, entonces, no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una Paz Total, no. Además, las guerras son necesarias, cuando hay procesos de dominación en una sociedad, cuando hay imposición y eso está aceptado, está mandado en el derecho internacional, o sea el derecho a la rebelión”.

El Centro Democrático, partido que se declaró en oposición al gobierno de Gustavo Petro, rechazó los actos violentos del ELN y el asesinato de uno de los uniformados del Ejército de Colombia a manos del grupo guerrillero, además expresó su solidaridad con la familia del militar. El partido también criticó la posición del jefe de Estado con el fin de alcanzar la paz total.

“Nuestra solidaridad con la familia del uniformado que perdió su vida en enfrentamientos contra el ELN en Arauca, además esperamos la pronta recuperación de los 6 militares heridos. Es lamentable que el gobierno insista en la paz total, mientras los criminales insisten en la guerra”, señaló el centro Democrático en sus redes sociales.

