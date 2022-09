Luisa Fernanda W muestra lo mucho que cambia su rostro tras el uso de filtros: “No podemos creer todo lo que vemos en redes sociales”

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

El uso -en ocasiones en exceso- de los filtros en redes sociales es un tema que ha generado variadas conversaciones. Entre las figuras del entretenimiento nacional, por ejemplo, varias famosas han resaltado la necesidad de no creer en todo lo que se comparte en este tipo de plataformas, puesto que muchas veces está modificado de manera irreal. Una de las celebridades que más recientemente habló del asunto en cuestión fue Luisa Fernanda W.

Entonces, este sábado 3 de septiembre la creadora de contenido publicó un video en el que modificaba con filtros una fotografía suya, para explicar todos los cambios que podría hacerse hasta el punto de alejarse bastante de su verdadera imagen; una especie de llamado a no abusar de este tipo de retoques en las fotos.

Fue así que empezó por comentar: “Definitivamente no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales, miren cómo cambia mi rostro cada vez que me pongo este efecto (lo muestra) es más, este tipo de aplicaciones te modifican tanto tu rostro que puedes ponerte hasta pelo (se puso cabello), miren esto, me veo como una persona totalmente diferente”.

Posteriormente, la también empresaria dio cuenta de que algunos efectos en el rostro se pueden alcanzar con el uso de maquillaje, sin embargo, cuando ya son tan radicales hay que ponerlos en duda. “Y sí, hay efectos que se pueden lograr con maquillaje, pero este tipo de efectos tan perfectos donde te ves como una muñeca irreal, eso no hay que creerlo mucho”.

No sobra mencionar que, la paisa compartió su video bajo el título de: “Los filtros son para usarlos, pero no abusemos”.

“¡Libertad y amor propio!”, Taliana Vargas aseguró que ya no usará filtros en las fotografías:

En un mundo de redes sociales, el siempre usar filtros o el realizar diferentes retoques a las fotografías son una cosa muy común, sin embargo, esto solo podría reforzar los estereotipos. Entonces, algunas figuras públicas han optado por renunciar al uso de estas prácticas y publicar sus imágenes sin ninguna modificación, por ejemplo, Taliana Vargas.

A principios de este 2022, la exreina de belleza publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “¡Voy a dejar los filtros y retoques a un lado! Mis fotos van sin nada... que se vean los poros, que la piel respire, las pecas sonrían. ¡Libertad y amor propio!”.

Luisa Fernanda W y su peor tusa:

Además de hablar del uso de filtros en redes sociales, por estos últimos días la influenciadora colombiana volvió a abrir la ventana de preguntas para dar respuesta a los diferentes interrogantes que sus seguidores tuvieran sobre ella, de este modo, hubo alguien interesado en saber cuál había sido el peor despecho de la empresaria.

Y, como respuesta, Luisa Fernanda W se refirió a una tusa que tuvo en el año 2017: “Mi peor tusa fue en el 2017 cuando terminé una relación de cinco años, una relación que... juepucha, estaba muy enamorada, pero era una niña loca que no sabía lo que quería”.

Actualmente y, desde el año 2019, la creadora de contenido sostiene un noviazgo con Pipe Bueno, cantante de música popular y recientemente actor. La pareja tiene un hijo y espera el segundo. Por otro lado, además de compartir como novios, también han compartido artísticamente, puesto que el pasado 1 de septiembre estrenaron una canción en conjunto, más concretamente un cover de ‘El último adiós’, tema que la mexicana Pulina Rubio sacó al mercado a prinicipios de los 2000.

Anteriormente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya habían lanzado ‘Vienes o voy’.

