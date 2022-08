Andy Rivera reapareció en concierto con dedicatoria para Lina Tejeiro

Andy Rivera dedicó su nueva canción a Lina Tejeiro en un concierto, los seguidores de los artistas encendieron las redes sociales. Foto: Instagram @linatejeiro y @andyrivera

La relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro se di por terminada a mediados de mayo de 2022, cuando la actriz reveló durante una entrevista en su canal de YouTube que habían intentado darse una nueva oportunidad, pero que las infidelidades del artista llevaron a que no se consolidara de nuevo. El artista ha sido señalado por sus seguidores de no querer formalizarla, pues son constantes las indirectas que lanza en cada estreno musical que realiza.

Por su parte, Lina Tejeiro confirmó su relación con Juan Duque, otro de los nuevos artistas del género urbano que ya se había dado a conocer debido al contenido que compartía en sus redes sociales. La nueva pareja ha dado de qué hablar por las constantes muestras de afecto que protagonizan en público como los encuentros en aeropuertos.

Por esta razón, la llanera reveló recientemente que decidió no ocultar su relación y hacerla pública porque tarde o temprano sus seguidores se percatarían, por lo que no pretendía estarse escondiendo para que, como se dice popularmente en Colombia, no le salaran la relación y poder disfrutar los encuentros en público.

Hace unas horas, el intérprete de Fuego fue captado por las cámaras de los asistentes a un concierto que ofreció y del que aseguran, estaría atravesando una fuerte tusa amorosa por la nueva relación entre Tejeiro y Duque. Al parecer, estos comentarios en redes sociales rondan por el tema musical que estrenaría el hijo de Jhonny Rivera y que estaría dedicado a su expareja.

El hecho se presentó cuando Andy Rivera estaba parado en tarima y se disponía a cantar un fragmento del mencionado tema. Allí, aseguró que se dio cuenta tarde de los errores que cometió, por lo que reaccionó tarde a las cuestiones del amor, por lo que inmediatamente sus seguidores se percataron de la dedicatoria a Lina Tejeiro.

“Mi gente tiremos esta no la he lanzado, me da sustico, se llama ‘Te perdí’. ¿Vamos a hacerlo o qué? Esta me da más sustico, pero vamos a tirar un pedacito cortico”, dijo el cantante al público asistente a su concierto, mientras pedía a sus músicos que organizaran todo para estrenar el corto fragmento musical.

Sin embargo, antes de comenzar la interpretación de la canción, Rivera hizo énfasis en que necesitaba desahogarse porque era una situación que le pegaba duro al corazón, al ver cómo perdía de sus brazos a un ser que tanto había querido, así como al ver que un nuevo amor llegaba a la vida de esa persona y todo lo que vivieron quedaba en el olvido.

“Va dedicada para cuando uno reacciona tarde mi gente y pierde a alguien que quería, pero ya tiene una persona nueva y es como: ‘Qué hueva’, ya pa’ qué… Pero, normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde”, agregó el cantante.

Mientras esto ocurría en el escenario, las voces de fondo señalaban que efectivamente se trataba de una dedicatoria para Lina Tejeiro.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el poral de chismes Rastreando Famosos fue el encargado de replicar el contenido que se viralizó en redes sociales, por lo que los internautas aseguraron que posiblemente se estaba apoyando en el marketing de su anterior relación para generar más visitas cuando sea estrenada, mientras hace la campaña de expectativa.

Algunos de los comentarios que más destacan en la publicación son: “eso le pasa por lento”; “se lo dijeron, se lo advirtieron y no hizo caso”; “nadie sabe lo que tiene hasta que se lo ve a otro”; “ojalá no le dañe la cabeza a Lina para que ella siga feliz con su relación”; “pensó que Lina le iba a llorar toda la vida”, entre otros.

A continuación, el clip de Andy Rivera con su dedicatoria a Lina Tejeiro:

El cantante de música urbana reapareció en un concierto y se desahogó con los asistentes sobre su situación amorosa

