Nairo Quintana fue criticado por un corredor francés: “No todo el mundo respeta las normas”

Nairo Quintana toma la decisión de no ir a la Vuelta a España para defenderse ante el TAS. Foto tomada del Twtter de Nairo Quintana

Nairo Quintana cuenta con una nueva crítica por parte de un compañero del pelotón, se trata del destacado corredor francés, David Gaudu, quien corre como jefe de filas del Groupama FDJ y quien además tuvo una lucha importante en la general con el pedalista de Cómbita.

La sanción, resumida en la descalificación del Tour de Francia por parte de la UCI a Nairo Quintana, ha puesto al campeón cafetero en el ojo del huracán, pues aunque la acusación de uso de la sustancia Tramadol no supone una conducta relacionada con el dopaje, sí deja un mal sabor en algunos corredores, incluso, a juzgar por el video comunicado que emitió Nairo, al boyacense también.

Al día siguiente de la notificación de descalificación de la ronda gala, Quintana se dispuso a defenderse, teniendo así que abandonar sus intenciones de estar en el podio de la Vuelta a España 2022, en donde se suponía, iba como líder del Arkea Samsic.

Una semana después, aparece el corredor Gaudu en medio de una entrevista para el portal Ouest France, para referirse al caso del cafetero: “Ni siquiera presté atención al hecho de que Nairo fue descalificado. En cualquier caso, sabemos que no todo el mundo respeta las normas”.

Luego dijo: “Aunque hubo pequeños resentimientos contra Nairo durante el Tour, no me molesta porque no estoy montando la bicicleta para Quintana sino para mí”, sentenció el galo de 25 años, que poco a poco se ha metido entre los corredores más combativos en las clasificaciones generales en las rondas por etapas.

Gaudu terminó en la cuarta ubicación de la general luego de que en algunas jornadas se disputaran algunas posiciones con Nairo Quintana, teniendo incluso algunos roces en la competencia.

Quintana, por ahora, no se pronuncia sobre las críticas y comentarios que han suscitado desde el pelotón, pues se encuentra concentrado en sacar adelante su apelación a la sanción que hoy no solo afecta su imagen, sino que también pone en riesgo a su equipo de cara a dar el salto a World Tour para el 2023.

Desde la escuadra bretona, Arkea Samsic, no han tenido muchas palabras para hablar del caso del colombiano, diciendo solamente que Nairo en conjunto con el equipo tomaron la decisión de apartarse de la Vuelta a España para proceder a esclarecer lo sucedido en el pasado Tour de Francia.

Quintana ya trabaja de la mano de su abogado Andrés Charria, quien llevó el caso de la exciclista profesional, María Luisa Calle, en el pasado cuando fue acusada de dopaje. El jurista ha dado algunas declaraciones sobre la situación del ciclista boyacense, diciendo que algunas formas en que se notificaron a Nairo Quintana sobre el hallazgo de Tramadol en la sangre, parecen extrañas, además del tiempo que le dieron para hacer la apelación de la acusación, la cual fue de 10 días, cuando lo normal sería 21, según declaró Charria.

El pedalista cafetero puede competir aún, pero aún se desconoce en qué competencia volverá a aparecer luego de este bochornoso momento por el que pasa y del que busca salir avante.

