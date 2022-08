Iván Arboleda habló sobre su conflicto con el Rayo Vallecano: “Me trajeron engañado”

El guardameta colombiano Iván Arboleda decidió denunciar ante la FIFA al Rayo Vallecano. Imagen: Getty Images.

En los últimos días se conoció la noticia de una demanda ante la FIFA que interpuso el portero colombiano Iván Arboleda al Rayo Vallecano de España. El futbolista rescindió su contrato con el club y denunció que a la fecha no le han pagado el sueldo de seis meses ni le han reconocido los premios económicos que le prometieron al plantel al finalizar la temporada pasada.

Una entrevista reciente con ‘El VBar’ de Caracol Radio permitió conocer nuevos detalles de lo sucedido. El nariñense contó que, en su momento, el club de Madrid impidió que pudiera irse en préstamo a otros clubes para sumar minutos e interfirió para que pudiera llegar a Atlético Nacional. Su cesión a Newell’s Old Boys, en Argentina, se dio a regañadientes, y en contra de su voluntad.

Arboleda se refirió inicialmente a Horacio Rossi, representante argentino que lo llevó a Europa. “Me trae a ser el tercer portero, nunca me dijeron eso. Solo fue que venía a pelear. Nunca me tuvo en cuenta el técnico. Era una motivación estar en Europa, estar a disposición de mis compañeros. Al ver que después hubo COVID y ver que era la ultima opción, me di cuenta que así tratara no iba a jugar”, comentó.

Respecto a su llegada a Europa y la cesión al conjunto argentino, añade: “Todo fue un misterio del Rayo, el agente que me llevó a quien no volví a ver hasta ahora, no he cobrado nada desde el mes de enero, te hablo de moneda extranjera. Rayo le dice a Newell’s que si no paga el primer préstamo no podía jugar yo. Newell’s le paga y puedo jugar. De ahí para allá no he visto un solo peso. Con lo que pasa en Argentina, decido venirme a España a cuadrar mi dinero. Después del amistoso con Selección que pedí permiso, pero no recibí respuesta”.

Para Arboleda llegar a Vallecas significaba trascender en el fútbol, pero terminó siendo un episodio para el olvido. La escuadra ibérica ya contaba con su arquero titular: Stole Dimitrievski y en la fila de competencia estaba el español Miguel Morro. Sumado a eso, al inicio de esta temporada, el club sumó a Diego López, que termina dificultando la estadía del colombiano en el equipo.

Según pudo establecer el diario Marca, el Rayo Vallecano no le consigna el salario al colombiano desde enero del presente año, lo cual motivó al jugador de fútbol y a su equipo de abogados a entablar una denuncia contra el equipo, la cual espera que siga su curso.

“Llevo 5 días en Madrid, no sé nada de Rayo, me han tratado como un delincuente con mi plata, mi dinero, mi familia. Estoy en un piso pagando alquiler con el apoyo de mi familia”, agregó Arboleda.

Las declaraciones ofrecidas por el representante legal del futbolista señalan que “el jugador no cobró ninguna de las dos cuotas pactadas como parte de su salario, que las tiene retenidas Rayo Vallecano”.

Desde ya los rumores de su posible regreso al fútbol colombiano se empiezan a oír, pero no queda más que en comentarios, pues también tendría sobre la mesa alguna propuesta desde el fútbol argentino.

Arboleda espera que la denuncia se dé a su favor, por lo que cobraría un millón de euros al Rayo Vallecano, en donde además hay que recordar, está el samario Radamel Falcao García.

“No he podido encontrar mi buen momento por todo lo que ha pasado, me estafaron, me han robado. Llegara oferta, lo que llegue estaré dispuesto a escucharlo”, comentó respecto a su llegada a un nuevo club. Hoy es agente libre.

SEGUIR LEYENDO: