Secretaría de Salud se refirió al aumento de contagios de la viruela del mono en Bogotá

Viruela del mono

Hasta la fecha, en el país, se han reportado, gracias a cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), 273 casos de contagio de viruela del mono. Bogotá, de acuerdo con los cálculos, es la ciudad que más número de ciudadanos enfermos tiene con 227 registros, seguida de Antioquia (14); Tolima (6) y Cali (4). Teniendo en cuenta el alto incremento de la cifra, con tan solo días de diferencia entre una nueva confirmación de contagio con otra, han salido a relucir explicaciones respecto a ello y medidas para prevenir que se siga propagando alrededor del territorio nacional.

De acuerdo con lo que explicó la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, lo importante para el momento es entender las formas en las que este virus pasa de un cuerpo a otro. El Ministerio de Salud, en repetidas ocasiones, ha advertido que los contagios pueden darse por contactos directos, es decir, actividades como abrazar y besar podría poner en riesgo a alguien sano que tenga contacto con alguien enfermo. Así mismo, tocar o rozar las lesiones que esta enfermedad genera en el cuerpo del contagiado.

A su vez, se puede contactar de una manera indirecta, es decir, a la hora de compartir elementos que pueden ser de uso exclusivo y personal, por ejemplo, tomar del mismo vaso, compartir cigarrillos, cubiertos, cepillos, y demás. “En este momento hay una población concentrada, todavía podemos hacer un seguimiento de las cadenas, por eso estamos en una vigilancia permanente para evitar que se nos rompa y perdamos esas cadenas y caigamos en una transmisión comunitaria, que por ahora no es”, detalló Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Claro que nos preocupa mucho. Todavía tenemos los casos relativamente restringidos a personas de sexo masculino, jóvenes fundamentalmente en su mayoría entre los 18 y 30 años, estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer el corte de las cadenas de transmisión con las dificultades que esto representa en algunos casos, porque no todos los pacientes nos pueden suministrar la totalidad de sus contactos. Seguimos trabajando con ese propósito y el sistema de vigilancia epidemiológica está al 100%”, comentó, en una entrevista con RCN Mundo, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

“Este no es un virus que se transmite tan fácil, se requiere un contacto estrecho piel con piel. El uso de tapabocas de manera preventiva ayuda en esta como en otras infecciones, pero no lo previene (...) hay tres tipos de pacientes. Unos son los que vienen del exterior dónde es muy fácil establecer epidemiología. El otro es el paciente que no había salido al exterior, pero tuvo contacto de una persona que sí lo hizo (...) tenemos casos positivos que no podemos relacionar con personas que vienen del exterior. Esto puede ser por la circulación endógena del virus y que no logramos de la información completa de los contactos de una persona”, agregó al hablar de ello.

En horas recientes, desde el ministerio de Salud, se informó que Colombia adquirirá 5.600 dosis de la vacuna que pretende combatir la enfermedad. “Hay cláusulas de confidencialidad muy exigentes, más que las que había en los contratos para las vacunas del Covid-19. No podemos, entre otras cosas, revelar precios. Apelaremos al principio de precaución y de reserva estratégica para acoger las cláusulas de confidencialidad”, comentó la jefe de esa cartera, Carolina Corcho.

“En Colombia nadie ha muerto por esta viruela. Lo más importante son las medidas no farmacológicas. Hacemos llamado a Bogotá, donde se concentra mayor número de casos (...) la compra de las vacunas la hará la Organización Panamericana de la Salud, a través del fondo rotatorio, e involucra a 14 países de América Latina. La fecha exacta no la podemos anunciar, pero deberá darse en el transcurso de las próximas semanas”, destacó el viceministro de Salud Jaime Urrego.





