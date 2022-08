Abogados de Jhonier Leal insistieron en que su defendido debería quedar libre por errores de la Fiscalía

Jhonier Leal ya fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota de Bogotá. El confeso asesino de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández enfrentará el resto del juicio en ese centro penitenciario. Colprensa

El caso contra Jhonier Leal, confeso asesino de Marleny Hernández, su madre, y el estilista Mauricio Leal, su hermano, continua y la defensa del procesado sigue insistiendo en que se le retire la medida de aseguramiento. En una audiencia realizada en el Juzgado 34 Penal de Garantías este 17 de agosto, la abogada Ana Julieth Velásquez solicitó el beneficio y criticó la imputación de la Fiscalía, pues asegura que hay “varias irregularidades”.

“No es posible que la Fiscalía a través de su delegada haya señalado hechos abstractos y medio de pruebas calificándolos como hechos jurídicamente relevantes (…) Los hechos no pueden ser confundidos con la teoría del caso”, dijo Velásquez.

Esto derivó en una disputa verbal entre la abogada y el fiscal del caso, Mario Burgos. La primera incluso lo alcanzó a tildar como “un buen narrador”, por lo que el juez tuvo que intervenir y pedir orden y respeto.

La diligencia avanzó y la abogada presentó un informe realizado de un perito forense que señala que se encontró un perfil genético desconocido, que no coincidiría con el de ninguno de los hermanos Leal ni de la madre de ambos. Este documento, según Velásquez, seria prueba de que el responsable de delito no seria Jhonier Leal.

“Llama la atención para esta defensa el hecho que se haya encontrado un perfil genético de un individuo desconocido. Además de Jhonier, Mauricio y Marleny, pudo acercarse o pudo haber cometido el homicidio una tercera persona”, sostuvo la defensa de Jhonier.

Hay que recordar que inicialmente Jhonier Leal aceptó los cargos que se le imputaron, pero después se retractó y aseguró ser inocente. El procesado fue acusado por homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y por ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.

Desde que se declaró inocente perdió beneficios, incluyendo el preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía. Hay que recordar que este lo beneficiaria para rebajar su pena en aproximadamente un 40 %. Esto significaba que el hombre podía pagar una pena de entre 26 y 28 años de prisión. Además, debía pagar una multa de 200 salarios mínimos, asumir el compromiso de no seguir delinquiendo y hacer un acto de perdón público por el doble crimen.

Sin embargo, el pasado 22 de abril, Jhonier dijo que no pedirá perdón “por algo que no hizo”.

“Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente”, dijo Jhonier Leal.

Ante este panorama, la Fiscalía realizará más investigaciones para probar la culpabilidad de Jhonier en ambos crímenes.

La defensa insiste en que Jhonier debe salir de la cárcel y se le debe otorgar seguridad especial. Los abogados consideran que el caso de Leal está “bajo la mira de los medios de comunicación y la sociedad en general” y por eso corre riesgo.

Por el momento, Jhonier Leal está retenido en el búnker de la Fiscalía y, según los abogados, el procesado ha recibido amenazas en contra de su vida y su estabilidad emocional, incluso desde antes de que fuera privado de su libertad. “Esta defensa y su círculo familiar teme por la vida e integridad del señor Leal Hernández dentro del centro de reclusión al que sea dirigido”, comentó la defensa. También señalaron que las amenazas son un “producto del odio social derivado de la información emitida por los medios de comunicación”.

